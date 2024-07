Grottaminarda e i Comuni delle “Terre dell’Ufita” ottengono il riconoscimento del Distretto Diffuso del Commercio

Con Decreto Dirigenziale n. 501 del 5 luglio 2024, riconoscimento ed iscrizione del “Distretto Diffuso del Commercio” (DDC) denominato “Terre dell’Ufita” nell’Elenco Regionale.

Il lungo iter per la costituzione del Distretto che vede comune capofila Grottaminarda, coinvolge i Comuni di Bonito, Flumeri, Frigento, Gesualdo, Melito Irpino, Sturno e diverse Associazioni di categoria, si è concluso positivamente.

Con l’accreditamento nell’elenco regionale ora si dà il via alla fase operativa per poter cogliere una serie di opportunità dedicate ai settori del commercio e del turismo.

L’obiettivo dei Distretti del Commercio è quello di coinvolgere Comuni, associazioni di categoria e forze economiche presenti sul territorio, nella realizzazione di un progetto integrato che permetta di mettere a sistema strategie condivise e programmi in grado di porre le basi per un rilancio delle attività produttive ed il rafforzamento dell’identità dei luoghi.

«Sebbene non siano mancate le difficoltà – afferma l’Assessora delegata al Commercio del Comune di Grottaminarda, Doralda Petrillo – esprimo la mia soddisfazione per il risultato raggiunto e ringrazio quanti hanno contribuito a raggiungere questo prezioso obiettivo per le nostre comunità. Ringrazio i Sindaci dei comuni dell’Unione Terre dell’Ufita, i Presidenti delle Associazioni di categoria, gli Uffici comunali tutti, la Presidente del Consiglio comunale, dottoressa Virginia Pascucci, la progettista, dottoressa Carola D’Agostino, la responsabile regionale, dottoressa Daniela Michelino, per la disponibilità nel dipanare ogni dubbio manifestatosi in questo difficile percorso, e non da ultimi il Sindaco Spera e l’Amministrazione comunale per la fiducia accordatami».