GROTTAMINARDA. Corso di buone pratiche nel primo soccorso aperto a tutta la cittadinanza.

C’è tempo ancora fino a domani, martedì 22 novembre, per iscriversi al corso di “Primo Soccorso” a cura della Pubblica Assistenza di Grottaminarda OVD con il Patrocinio del Comune di Grottaminarda.

Il Corso è serale, gratuito ed aperto a tutti, ma soprattutto può aiutare a salvare vite umane. Nei tre appuntamenti, infatti, saranno illustrate le buone pratiche in materia di: chiamata al 118, misurazione parametri vitali, rianimazione cardiopolmonare, disotruzione delle vie aeree in età adulta e pediatrica, gestione ferite ed emorragie, ustioni, intossicazioni, traumi, fratture ed altro ancora.

Come detto il corso è suddiviso in tre incontri serali che si terranno presso la sala “Thomas Menino” di Palazzo Portoghesi in Piazza Vittoria a Grottaminarda: mercoledì 23 novembre, venerdì 25 novembre e mercoledì 30 novembre dalle ore 20.30 alle ore 22.30; è importante essere presenti a tutti e tre gli incontri.

«Il nostro territorio possiede una grande ricchezza data dai Volontari della Pubblica Assistenza – afferma il Consigliere delegato alla Sanità del Comune di Grottaminarda, Antonio Vitale – l’attivismo del Presidente Michele De Luca e del suo gruppo è encomiabile, solo qualche giorno fa parlavamo dell’importanza di un corso di primo soccorso e già è stato messo su e da mercoledì sarà operativo. Invito la cittadinanza ad iscriversi perchè a ciascuno di noi, malauguratamente, può capitare di trovarsi in una situazione difficile, con una persona cara in casa o un estraneo per strada che si trova in pericolo ed è fondamentale, in attesa che arrivino i sanitari, sapere cosa fare per dare aiuto o per limitare i danni».

Per info ed iscrizioni telefonare ai numeri: 3421605998 – 3349163386 – 3389912070 – 0825445200 oppure scrivere a segreteria@pagrottaminarda.it