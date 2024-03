Grande successo per la Giornata della Donazione del Sangue a Monteforte Irpino, 28 sacche raccolte

Ieri, a Monteforte Irpino, si è svolta con grande successo l’iniziativa organizzata dall’Associazione O.D.V. “L’Abbraccio 2.0” dedicata alla donazione del sangue. Un gesto che va oltre la generosità individuale, diventando un atto vitale per l’intera comunità.

La generosità della popolazione e degli intervenuti ha permesso di raccogliere ben 28 sacche di sangue durante la seconda edizione di questa importante raccolta. Il Presidente dell’Associazione, Luca Marano, ha espresso la sua profonda gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato attivamente, contribuendo al successo dell’evento e dimostrando un forte senso di solidarietà.

Il Presidente Marano, visibilmente emozionato, ha annunciato con gioia un terzo evento a breve, confermando l’entusiasmo e l’impegno dell’Associazione nel promuovere la cultura della donazione del sangue nella comunità locale.

Inoltre, ha sottolineato che le iscrizioni sono aperte per gli aspiranti volontari presso la sede di Monteforte Irpino. L’Associazione sta inoltre pianificando l’apertura di altre tre sezioni in vari paesi della provincia di Avellino, oltre a una nuova sezione dedicata alla zona di Napoli e provincia, rendendo la partecipazione e l’impegno accessibili a un numero sempre maggiore di persone.

L’evento ha dimostrato il forte legame tra l’Associazione O.D.V. “L’Abbraccio 2.0” e la comunità locale, evidenziando come la solidarietà possa tradursi in azioni concrete e benefiche per tutti. La donazione del sangue continua a essere un gesto di estrema importanza, salvavita per molte persone, e l’entusiasmo dimostrato in questa giornata promette un futuro ricco di iniziative di solidarietà e impegno sociale a Monteforte Irpino e oltre.