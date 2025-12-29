Grande successo a Brusciano per il XXVII Concerto di Natale con Fiorenza Calogero

Sabato 27 dicembre 2025 si è tenuto a Brusciano presso la Chiesa di San Sebastiano Martire il Concerto di Natale, giunto alla XXVII Edizione, organizzato dalla Pro Loco di Brusciano, con il patrocinio morale del Comune di Brusciano e dell’UNPLI Regionale e Provinciale di Napoli. In scena l’artista Fiorenza Calogero, accompagnata da Marcello Vitale (Direzione Musicale e chitarra battente), Arcangelo Michele Caso (violoncello), Gianluca Mercurio (tamburo a cornice) in “Ex Voto”. L’opera “Ex Voto” è liberamente ispirata al Cavaliere di Mamma Schiavona da Racconti e Storie per I 12 giorni di Natale di Roberto De Simone. La collaborazione ventennale con De Simone è stata determinante per la Calogero, influenzando la sua scelta di intraprendere un percorso impegnativo e qualificato nel canto melodico di tradizione orale, in cui si distingue per la sua arte. Nella raffinata interpretazione della nota artista stabiese, i canti del Natale napoletano si trasformano in pura e vibrante spiritualità sonora. La serata è stata presentata da Emanuela Gambardella ed aperta dai saluti istituzionali dell’Assessore Cultura e Spettacolo, Monica Cito, del Presidente della Pro Loco Brusciano APS, Antonio Francesco Martignetti, del Parroco, Don Salvatore Purcaro. “La Pro Loco di Brusciano da ben 30 anni è un punto di riferimento per la comunità” – afferma il Presidente Antonio Francesco Martignetti – anche quest’anno se pur tra difficoltà gestionali e logistiche, la nostra forza di volontà e di amore verso il nostro paese, ci ha permesso di non mancare all’appuntamento con il nostro tradizionale concerto di Natale dall’alto spessore artistico. Infatti, l’interpretazione dell’artista Fiorenza Calogero ha incantato tutti i presenti, alla quale si è aggiunto il sorprendente fuoriprogramma della canzone ‘Reginella’ interpretata dalla meravigliosa artista Annamaria Colasanto. Un sentito ringraziamento va a tutti i soci per il loro sempre incessante impegno e senso di dedizione nel portare avanti e di provare a tenere accesa la luce della culturale sul nostro territorio”.