Giuseppe Vallefuoco presenta il libro “Ricevimenti d’amore”. il manuale per organizzare eventi indimenticabili

Grande curiosità suscita l’uscita del libro di Giuseppe Vallefuoco, titolare della rinomata azienda di catering “Osiride Ricevimenti “ L’opera letteraria “Ricevimenti d’Amore” mette in evidenza esperienza decennale nell’arte del banqueting, del maestro Vallefuoco che si rivela un narratore esperto e un vero e proprio maestro di cerimonie. Un libro che offre al lettore un’immersione nel mondo degli eventi

“Ricevimenti d’amore” si propone come la guida ideale per organizzare eventi indimenticabili. Un’edizione che copre tematiche come la scelta della location sognata, la creazione di menù esclusivi. Ma anche l’allestimento di scenografie da fiaba e un’ampia selezione di tipologie d’intrattenimenti emozionanti per gli eventi. “Ricevimenti d’Amore” è più di un semplice manuale. E’ un compagno di viaggio verso la realizzazione di un evento che arriva dritto al cuore.

Disponibile su Amazon e ordinabile direttamente in libreria. Il libro è destinato a diventare un punto di riferimento per chi opera nel settore degli eventi e per tutti coloro che desiderano lasciare un’impronta e un ricordo indelebile nel cuore dei loro ospiti. L’autore Vallefuoco, fiero della sua opera, dichiara: “Questo libro nasce dalla volontà di condividere non solo il mio sapere professionale, ma anche l’amore e la passione per questo lavoro. Ogni evento racconta una storia. E “Ricevimenti d’Amore” vi guiderà nella scrittura di ogni capitolo del vostro evento da favola“.

Con il suo stile diretto e ispiratore, il libro si rivolge a professionisti dell’evento, coppie in procinto di sposarsi, studenti di hospitality. E tutti coloro che vedono nella celebrazione di eventi un’arte. Inoltre, per chi acquista il libro, sono disponibili contenuti multimediali esclusivi. Accessibili tramite registrazione, che permetteranno a Vallefuoco di continuare a fornire assistenza e ispirazione ben oltre l’ultima pagina letta.

Chiudiamo con una citazione dell’autore che riassume l’anima e l’essenza del libro. “Un evento memorabile è una melodia di dettagli armoniosi, con Ricevimenti d’Amore, ogni nota troverà la sua perfetta risonanza” .Non ci resta che immergerci nella lettura per scoprire anedoti e particolari di come organizzare un grande evento.

