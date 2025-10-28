Avellino, tragedia in via Tagliamento: insegnante muore precipitando dal quarto piano

Tragedia ad Avellino, in via Tagliamento, dove una donna di 51 anni, insegnante, è morta sul colpo dopo essere precipitata dal quarto piano della palazzina in cui abitava.

Inutili i soccorsi del 118, giunti immediatamente sul posto: per la donna non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri del Comando provinciale di Avellino, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto. L’area è stata delimitata per consentire i rilievi tecnici e le verifiche di rito.

Dai primi accertamenti, l’ipotesi più probabile è quella di un gesto volontario, anche se gli investigatori mantengono il massimo riserbo in attesa di ulteriori riscontri.

La notizia ha suscitato profonda commozione in città, dove la donna era conosciuta e stimata per il suo impegno nel mondo della scuola.