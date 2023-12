Premio Binews 2023 alla memoria, omaggio all’indimenticabile Giuseppe Esposito, il maresciallo di Telebaiano

Nel corso di una serata memorabile, il Premio “Binews 2023” renderà omaggio a una vera icona dell’informazione televisiva, Giuseppe Esposito, noto a tutti come “Il Maresciallo di TeleBaiano”. Una carriera di oltre 40 anni, dedicata con passione e dedizione all’informazione televisiva locale, ha reso Esposito una figura di riferimento nel panorama televisivo.

La sua emittente privata, Tele Baiano, è stata una presenza costante nelle case dei cittadini, testimone di generazioni di giovani e adulti. Esposito non si limitava a essere un volto televisivo; era una presenza attiva con le sue telecamere in ogni manifestazione del territorio del Baianese e del Nolano, dimostrando un impegno tangibile nella vita della comunità.

Indimenticabili sono state le sue battaglie per la legalità e l’ambiente, temi che hanno contraddistinto il suo impegno giornalistico. Esposito si è distinto come pioniere della televisione locale in Bassa Irpinia negli anni ’80, dando vita a Tele Baiano. La sua visione e determinazione l’hanno portato a guidare l’emittente per decenni, trasformandola in un punto di riferimento per la comunità locale.

Grazie ai suoi studi in via Lippiello, Esposito ha contribuito alla formazione di numerosi giovani, molti dei quali sono diventati professionisti nel campo dell’informazione televisiva. La sua esperienza televisiva non si è limitata a trasmettere notizie, ma ha anche plasmato il futuro di coloro che hanno avuto la fortuna di passare attraverso i suoi studi.

Purtroppo, alcuni mesi fa, ci ha lasciato lasciando un vuoto incolmabile nell’etere. Il Premio “Binews 2023” è il riconoscimento tangibile di un’eredità duratura e dell’impatto significativo che Giuseppe Esposito ha avuto nell’informazione locale.

La sua assenza fisica sarà sentita, ma il suo lascito rimarrà vivo nelle menti e nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e lavorare con “Il Maresciallo di TeleBaiano”. Con questo premio alla memoria, la comunità celebra una vita dedicata alla comunicazione e all’impegno sociale, lasciando un segno indelebile nella storia dell’informazione televisiva locale.