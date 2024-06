Gioia e Fede: La Prima Comunione del Secondo Gruppo di Bambini a Sirico di Saviano

Il 9 giugno 2024, presso la Chiesa di S. Giovanni Battista a Sirico di Saviano, il secondo gruppo di bambini composto da FRANZESE Asia, FRANZESE Arianna, IANNUCCI Ilaria, STROCCHIA Arianna, RONCA Emma, GRAZIANO Giulia, IMPROTA Lorenzo, e SCALA Gianluca, ha ricevuto dal Parroco Don Salvatore De Simone il Sacramento della Prima Comunione. La funzione religiosa, organizzata dal sacerdote, è stata seguita con devozione e fede dai giovani aspiranti al Sacramento, dai genitori e dai conoscenti presenti. L’evento è stato accompagnato dal coro parrocchiale e dalle catechiste, che si sono adoperate per far fronte all’emozione degli aspiranti. Auguri a tutti questi bambini per il loro primo incontro con Gesù, affinché Egli possa accompagnarli sempre nel corso della loro esistenza e la loro vita sia un inno di ringraziamento a Lui, permettendo loro di cogliere l’amore di Dio e verso tutte le creature del mondo.

Alla fine della Santa Messa, i ragazzi, usciti sul sagrato della chiesa, hanno fatto volare palloncini bianchi in segno di gioia, pace e amore per il prossimo. Un augurio particolare è rivolto dal nonno Pasquale alla piccola nipotina Ilaria, che dopo la cerimonia religiosa si è unita ai genitori, Iannucci Antonio e Bruno Angela, per continuare l’evento con una cerimonia conviviale presso il ristorante “Palazzo del Saraceno” di Roccarainola. La festa è continuata con un menù caratteristico a base di pesce e la musica melodica, classica e napoletana del trio “Ciro Scafuro Swing”, che ha allietato tutti i presenti durante le ore pomeridiane del pranzo.

(Pasquale Iannucci)