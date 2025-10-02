Mugnano del Cardinale, disinfestazione adulticida il 3 ottobre alle ore 4:30

Il Comune di Mugnano del Cardinale informa la cittadinanza che nella giornata di venerdì 3 ottobre 2025, a partire dalle ore 4:30 del mattino, verrà effettuato sul territorio comunale un intervento di disinfestazione adulticida con prodotti a base di cipermetrina.

L’operazione, affidata a ditte specializzate, ha l’obiettivo di contenere la presenza di insetti e garantire migliori condizioni igienico-sanitarie.

Per motivi di sicurezza, la popolazione è invitata a rispettare alcune precauzioni importanti:
• Tenere porte e finestre chiuse durante il passaggio dei mezzi operativi;
• Non lasciare panni stesi o alimenti all’esterno delle abitazioni;
• Evitare di sostare in prossimità dei mezzi di irrorazione durante le operazioni.

L'amministrazione comunale raccomanda la massima collaborazione, ricordando che queste misure sono necessarie per assicurare l'efficacia dell'intervento e la tutela della salute pubblica.