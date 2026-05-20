Gianni Fiorellino manda un videomessaggio ai fan: “Vi aspetto il 13 luglio a Mugnano del Cardinale”

L’attesa cresce sempre di più a Mugnano del Cardinale per il concerto di Gianni Fiorellino, in programma il prossimo 13 luglio 2026 in Piazza Umberto I, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria S.S delle Grazie, e nelle ultime ore è arrivata una sorpresa speciale direttamente dal cantante.

Dopo l’annuncio ufficiale dell’evento diffuso nei giorni scorsi, l’artista napoletano ha infatti voluto inviare anche un videomessaggio dedicato ai suoi fan e a tutta la comunità mugnanese, dando appuntamento personalmente al pubblico per quella che si preannuncia una serata di grande musica ed emozioni.

Con il suo stile coinvolgente e una carriera costruita tra successi, concerti sold out e canzoni amate da intere generazioni, Gianni Fiorellino sarà uno dei protagonisti assoluti dell’estate nel Mandamento Baianese. La sua presenza in Piazza Umberto I promette di richiamare centinaia di persone provenienti da tutto il territorio.

Il concerto, previsto per le ore 22:00, trasformerà il centro di Mugnano del Cardinale in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere fan, famiglie e appassionati della musica italiana e napoletana.

L’entusiasmo sui social cresce di giorno in giorno e il videomessaggio inviato dal cantante ha già acceso ulteriormente la curiosità e l’attesa attorno all’evento.

Adesso il conto alla rovescia può davvero cominciare:

Gianni Fiorellino vi aspetta il 13 luglio a Mugnano del Cardinale per una notte di festa, musica e spettacolo dedicata a Maria Santissima delle Grazie.