Petracca incontra il Baianese: “L’Irpinia prima di tutto”

Si terrà oggi lunedì 17 novembre, alle 19:30, presso il Ristorante Fusaro di Avella, l’incontro pubblico dedicato al Baianese nell’ambito della campagna per le Regionali Campania 2025, organizzato dal Partito Democratico.

Il manifesto diffuso nelle ultime ore annuncia la presenza del candidato capolista PD al Consiglio Regionale della Campania, Maurizio Petracca, che concluderà la serata. Sotto lo slogan “L’Irpinia prima di tutto – con Fico Presidente”, l’iniziativa punta a rafforzare il dialogo con il territorio e ad avviare un confronto diretto con cittadini, amministratori e sostenitori.

Ad aprire l’evento saranno gli amministratori locali, ai quali è affidato il momento dei saluti istituzionali. Seguiranno gli interventi di Antonia Caruso e Carmine De Fazio, che introdurranno i temi centrali del dibattito politico e le priorità della prossima agenda regionale.

L’incontro rappresenta un passaggio significativo nella corsa verso le elezioni, con particolare attenzione alla realtà del Baianese, territorio strategico per sviluppo, servizi e rappresentanza. L’obiettivo della serata è creare un momento di ascolto e confronto sulle sfide che attendono l’Irpinia, dalla sanità alla viabilità, dal lavoro alla coesione sociale.

La conclusione sarà affidata a Maurizio Petracca, che — secondo quanto riportato nel manifesto — illustrerà la propria visione politica e programmatica in vista delle imminenti elezioni regionali.