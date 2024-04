Presentazione del libro “Le vie di Maria” di don Francesco Cristoforo a Lapio (AV)

Giovedì 2 maggio alle ore 19, presso la Parrocchia di Santa Caterina V. e M. a Lapio (AV), sarà presentato il nuovo libro di don Francesco Cristoforo, intitolato “Le vie di Maria”. Il testo si propone di esplorare alcuni dei luoghi mariani più importanti della storia, come Lourdes, Fatima e Medjugorje, attraverso storie dense di fede, trasformazione e guarigione dell’anima.

Don Francesco Cristoforo, autore del libro, conduce il lettore in un viaggio intimo e profondo, partendo dal suo personale legame con la Madonna fin dall’infanzia. Attraverso le pagine del libro, verranno esplorati i percorsi di alcuni protagonisti, soprattutto bambini, che hanno ricevuto il dono del dialogo con Maria.

Bernadette, la giovane veggente di Lourdes, e Giusy Barraco, ex campionessa italiana paraolimpica di nuoto, che ha trovato la speranza e la gioia di vivere proprio a Lourdes, sono solo alcuni dei personaggi che verranno presentati. Il mistero di Fatima sarà raccontato attraverso le vicende di Lucia, Francisco e Jacinta, i bambini che hanno assistito al miracolo della Madonna a Cova da Iria, segnando la storia del Novecento.

Nel libro si troverà anche la storia di Nicola Ferrara, che ha sperimentato una rinascita dopo un tragico incidente grazie a un voto fatto alla Madonna a Fatima. E infine, il racconto delle vicende dei veggenti di Medjugorje e di Giuseppe Zavaglia, che ha trovato la luce interiore dopo un incidente in moto.

“Le vie di Maria” è un libro carico di amore, speranza e tenerezza, che mette in luce come la guarigione dell’anima sia tanto potente e significativa quanto quella del corpo. Attraverso la preghiera e la devozione mariana, il libro ci ricorda che possiamo trovare serenità e pace, doni che solo Maria, con il suo infinito amore, è in grado di elargire.

L’evento di presentazione del libro promette di essere un’occasione speciale per immergersi nelle storie di fede e di speranza, e per scoprire il potere consolatorio e trasformativo della preghiera mariana.