Parco giochi in fiamme: choc a Pontecagnano, bruciato il sogno dei bambini

PONTECAGNANO (Salerno) – Un atto di pura follia. L’area giochi di via Messina, inaugurata da appena pochi giorni come simbolo di speranza e spensieratezza per i più piccoli, è stata ridotta in cenere da un incendio quasi certamente doloso. Un luogo nato per regalare sorrisi è diventato, in una sola notte, il teatro di un crimine che la città definisce “barbarico”.

Le fiamme hanno divorato altalene, scivoli e giostrine sotto gli occhi increduli dei residenti, lasciando dietro di sé solo cenere e amarezza. Per la comunità, che aveva salutato quel parco come un segno di rinascita, si tratta di un colpo durissimo.

“Non è bullismo, è barbarie”

Durissimo lo sfogo del sindaco Giuseppe Lanzara, che non ha usato mezzi termini: “Stanotte qualcuno ha dato fuoco all’area giochi appena inaugurata. Non chiamatelo bullismo: è un atto barbarico contro la nostra comunità”. Il primo cittadino ha sottolineato come a essere colpiti non siano le istituzioni, ma i bambini e le famiglie che chiedono solo luoghi sicuri dove crescere.

Lanzara ha lanciato un appello accorato: chiunque abbia visto o sappia qualcosa deve rivolgersi alle autorità. “Solo così – ha detto – possiamo isolare chi odia la propria città e distrugge il bene comune”.

Promessa di ricostruzione

Nonostante la devastazione, l’amministrazione non intende arrendersi. “Ripristineremo quest’area giochi e ne faremo di nuove. Il futuro dei nostri bambini vale infinitamente di più della rabbia sterile di chi non ha rispetto per nulla e per nessuno”, ha assicurato Lanzara.

Il piccolo parco di via Messina non era solo un luogo di svago, ma un simbolo di fiducia nel futuro. La sua distruzione è una ferita che fa male a Pontecagnano, ma la città promette di reagire. Nessun passo indietro, nessuna resa: il sorriso dei bambini tornerà più forte delle fiamme.