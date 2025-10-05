Forza Italia Giovani Avellino: idee e impegno per il futuro dell’Irpinia

COMUNICATO STAMPA

Avellino, 4 ottobre 2025 – Una conferenza stampa all’insegna dell’ascolto e della concretezza: Forza Italia Giovani Avellino ha presentato oggi le proprie proposte programmatiche, da consegnare al partito in vista della definizione del prossimo programma elettorale.

All’incontro hanno preso parte Michela Colucci, Coordinatrice Provinciale di Forza Italia Giovani; Angelo Antonio D’Agostino, Segretario Provinciale di Forza Italia Avellino; Sveva Napolitano, Responsabile Provinciale del Dipartimento Salute; Francesco Pisano, Vice Coordinatore Provinciale; Alessio Barbieri, Coordinatore cittadino, insieme a una delegazione del coordinamento giovanile.

Nel giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, Michela Colucci ha aperto i lavori richiamando i valori di umiltà, dedizione e amore per il prossimo: «Sono i pilastri delle nostre radici cristiane – ha sottolineato – e devono guidare l’impegno politico dei giovani azzurri».

La conferenza ha affrontato tre nodi centrali per il territorio: sanità, infrastrutture e crisi idrica. Temi che, da anni, rappresentano le maggiori criticità per la provincia e che richiedono soluzioni immediate e durature.

Le proposte presentate includono:

• il completamento della Lioni-Grottaminarda e la manutenzione dei ponti strategici, a partire da quello sul fiume Calore;

• il rafforzamento del sistema ferroviario, con l’istituzione di un tavolo tecnico per collegare Avellino alla rete dell’Alta Velocità;

• in campo sanitario, la riapertura del pronto soccorso di Solofra, la riqualificazione delle strutture abbandonate, incentivi per i giovani medici che scelgono i piccoli comuni e nuove convenzioni con il privato per ridurre le liste d’attesa;

• l’istituzione di una Rete Regionale per la Salute Mentale attiva 24 ore su 24 e di un Servizio per gli Anziani Soli, per garantire dignità e sicurezza alle fasce più fragili.

«A poche settimane dalle elezioni regionali – ha ribadito Colucci – è il momento di parlare dei problemi veri delle persone, con serietà e responsabilità. Il centrodestra deve presentarsi unito, con idee chiare e progetti realizzabili».

Con questo contributo, Forza Italia Giovani Avellino rinnova la propria volontà di essere protagonista di una stagione politica fondata su salute, infrastrutture, dignità e opportunità, affinché l’Irpinia torni ad avere il ruolo che merita.