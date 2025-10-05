Nocera Inferiore, tragedia sfiorata: ombrelloni lasciati aperti con il vento, esercizio già multato per occupazione abusiva

Nocera Inferiore (Salerno) – Tragedia sfiorata nel centro cittadino, dove le forti raffiche di vento di queste ore hanno messo a rischio l’incolumità dei passanti. Alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di ombrelloni lasciati aperti all’esterno di un esercizio commerciale, nonostante le condizioni meteorologiche avverse e il pericolo concreto che potessero staccarsi o rovesciarsi.

L’episodio, secondo quanto riferito dai residenti, ha suscitato forte preoccupazione nella zona. “Abbiamo sporto denuncia”, raccontano, sottolineando che l’esercizio in questione era già stato sanzionato in passato per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Il caso riporta all’attenzione il tema della sicurezza urbana e del rispetto delle norme sull’occupazione degli spazi pubblici, soprattutto in situazioni di maltempo che possono trasformare piccole negligenze in potenziali pericoli.

Le autorità locali stanno verificando le segnalazioni per accertare eventuali responsabilità e prevenire nuovi episodi simili.