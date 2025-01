Forino (Av): Venerdì 10 Gennaio al Mondadori Bookstore di Avellino si presenta il Libro “GISA ED ADALGISA – l’ Occhio del Pavone ” di Giovanni Carullo, romanzo ambientato nella Piana di Forino

Venerdi 10 gennaio alle ore 17.30 presso il Mondadori Bookstore di Avellino , ci sarà la Presentazione del libro di Giovanni Carullo “Gisa e Adalgisa l’occhio del pavone” Montag editore Dialogo con l’autore a cura di Rosaria Carifano , modera Pasquale Luca Nacca.

Cosa ci racconta questo romanzo “Gisa ed Adalgisa” Mille anni di distanza. Due storie parallele. Un anello e due amori complicati. 633 D.C.: l’imperatore romano d’Oriente, Costante II, è sbarcato a Taranto e punta su Roma, mentre l’amore di Gisa per la sua dama di compagnia attraversa vicende storiche come l’imminente battaglia sulla piana di Forino, la conversione alla cristianità e l’abbandono di vecchi idoli come la Vipera a due teste. 1966 D.C.: ai margini della piana di Forino, viene rinvenuto il cadavere di Adalgisa, brillante studentessa di storia che stava indagando su pratiche occulte ritenute sparite da almeno mille anni. Un anello con la testa della vipera anfisbena e una strana voglia a forma di occhio di pavone, dopo secoli, legano i destini e gli amori delle due donne, oggetto di scandalo, ora come allora. Dunque una Storia completamente ambientata nella Piana di Forino. Un Romanzo che entra e che entrerà a fare parte del Patrimonio Culturale Forinese. Un Sentito Ringraziamento all’ autore Dott Giovanni Carullo che ha riservato di così tanto onore la cittadina dei Sette Colli. Ma chi è Giovanni Carullo? Campano, ha conseguito la Laurea Specialistica in Sociologia presso l’Università di Urbino, e un master in Diritto Sanitario presso l’Università di Napoli. La sua tesi di laurea “Il successo delle Barbie islamiche” è stata pubblicata da Prospettiva Editrice.Dirigente Pubblico, ha vinto numerosi concorsi per racconti.La sua novella “La bocca del dragone“, è stata pubblicata da Libro/Mania – DeA Planeta Libri.

L’antologia “Non è vero, Nora?” è stata pubblicata da Fara Editore. Ad Majora . Daniele Biondi