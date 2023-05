Forino (Av): Tutto pronto per la “JUTA A MONTEVERGINE” prevista per sabato 27 maggio.

Tra le tradizioni forinesi che ormai da anni si sono molto consolidate da queste parti, , rientra sicuramente il Pellegrinaggio a piedi al Santuario della Madonna di Montevergine nell’ ultimo sabato del mese di maggio . Tutto questo a suggello e ringraziamento alla Madre di Gesù dei riti mariani che nella Città di Forino sono sempre sentiti e seguiti da moltissimi fedeli. Quest’anno Padre Marco Masi ha voluto che “Maria” fosse peregrina nei quartieri della cittadina

” Una Madre che si reca dai Figli” come ha tenuto a ribadire lo stesso Masi.

L’appuntamento per la “Juta a Montevergine” anno 2023 è fissato per sabato 27 maggio c.a , allorquando tanti pellegrini , si recheranno alla “Casa “di Mamma Schiavona, così come avviene dal lontano 1985 e che ancora ad oggi si rinnova e rinasce vivido nei cuori di generazioni locali come un continuo miracolo mariano. Una maratona sacra che come sempre prenderà il via alle prime luci dell’alba , quando alle ore quattro del mattino ,dal sagrato della Chiesa di Santo Stefano nel rione Palazza, i fedeli devoti si avvieranno seguendo questo lungo tratto di strada anche in parte molto sdruccevole e pericoloso fino alla vetta di Montevergine con l’arrivo in loco verso le ore 12.00, dove, dopo una breve sosta di ristoro ed abbeveraggio, verranno officiati i riti sacri di ringraziamento alla “Regina dei Cieli”.

“Chi vo a GRAZIA da sta VERGINE Ca sagliesse a MONTEVERGINE – e saglimm o MUNTAGNONE pe ricevere a GRAZIA da MAMMA SCHIAVONA” come ha affermato in questi giorni uno dei devoti, Giggiotto Parisi , che da anni con convinta assiduità , perpetua questo pio pellegrinaggio dedicato a Maria.

Dunque l’ appuntamento è per tutti sabato 27 maggio. Un popolo, quello forinese che ancora una volta sarà “Ai piedi della Madre del Cielo”.

Daniele Biondi