Forino (Av): Prof. Fruncillo Capogruppo Minoranza Forino Polis: “L’Amministrazione Olivieri fa del suo “Pane Quotidiano” solo Protervia e Presunzione anche nei riguardi dei cittadini non favorevoli allo spostamento del Mercato Settimanale”

A Forino continua la polemica riguardo lo spostamento del Mercato Settimanale da Via Annunziata al centro del paese. In tal caso è il Prof Fruncillo Capogruppo di Opposizione Forino Polis che all’ epoca dei fatti si è schierato apertamente contro lo spostamento del Mercato ed oggi è davvero un fiume in piena visto che secondo il suo parere , ancora una volta, l’ Amministrazione Olivieri farebbe del suo “Pane Quotidiano” amministrativo presunzione e protervia anche difronte alla raccolta di 500 firme verso cui allo stato attuale, non avrebbe proferito una ben minima parola . Ecco le dichiarazioni del Prof Fruncillo che riceviamo e pubblichiamo :

” Come ricorderanno in tanti, tempo fa, l’Amministrazione Comunale decise di spostare l’area del mercato settimanale a Forino. Al tempo votai contro ritenendo che la nuova disposizione avrebbe creato disagi ai cittadini delle frazioni di Petruro, Celzi e Castello e disagi ai residenti a Forino centro. Recentemente, quasi 500 cittadini hanno sottoscritto un’istanza chiedendo di riconsiderare quella scelta. Questi cittadini non hanno ricevuto alcun riscontro. Sono sconcertato per l’assenza di un qualsiasi riscontro da parte dell’Amministrazione all’istanza di circa 500 cittadini che chiedono di riconsiderare la decisione di spostamento del mercato. Mi sembra la dimostrazione della mancanza di sensibilità realmente democratica e di “garbo” istituzionale. Intanto chiediamo si possa discutere sulla base di riscontri concreti ed oggettivi di quella decisione”. Daniele Biondi