Forino (Av): Problemi viari alla Sita Trasporti alla rotatoria di Casina Rossi

Da più parti e da diverso tempo ci giungono notizie di grosse difficoltà che in questi mesi stanno oberando il lavoro degli autisti Pullman ” Sita Trasporti” passanti per Forino. Ovvero il punto della questione si focalizza alla rotatoria di Contrada Casina Rossi dove i mezzi di trasporto sono soliti , attraverso un largo girare per poi ridiscendere per la cittadina e proseguire nelle varie direzioni da raggiungere. Infatti questa rotatoria , ovvero il manto stradale , come ben tutti possono constatare e segnalatoci, versa in una situazione davvero fatiscente con buche punti scoscesi che ogni giorno, ad ogni corsa , rendono le manovre di guida degli autisti Sita molto difficoltose e diremo delicate per i mezzi stessi facili a subire danni. Segnaliamo alle autorità cittadine preposte con l’ auspicio si possa addivenire ad una soluzione. Daniele Biondi