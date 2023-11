“NuZiatella”: Il Gusto autentico si fa strada ad Avella. Inaugurazione domenica 26 novembre

Una nuova avventura gastronomica sta per iniziare ad Avella con l’apertura del Ristorante, Pizzeria e Braceria “NuZiatella.” L’inaugurazione ufficiale è prevista per domenica 26 novembre 2023 alle ore 18, un evento che promette di portare sapore e tradizione nella pittoresca via Duca Capece Galeota 7.

Un Viaggio Culinaro Versatile: Ristorante, Pizzeria e Braceria

“NuZiatella” si presenta come un luogo unico che offre un’ampia varietà di esperienze gastronomiche, abbracciando il concetto di versatilità culinaria. Il ristorante proporrà un menù ricco di piatti preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, pensati per soddisfare ogni palato.

La pizzeria, cuore pulsante di tradizione italiana, delizierà gli amanti della pizza con creazioni che uniscono la maestria nella lavorazione dell’impasto con l’uso di ingredienti autentici. Dai classici alle varianti più innovative, “NuZiatella” promette un viaggio attraverso la varietà di sapori che la pizza italiana può offrire.

La braceria, poi, sarà il regno degli amanti della griglia. Carni selezionate, marinature saporite e una maestria nel processo di cottura renderanno gli arrosti di “NuZiatella” una delizia per chi ama il gusto affumicato e succoso delle carni alla brace.

L’apertura di “NuZiatella” è più di un semplice evento culinario; è un invito a immergersi in un’esperienza gastronomica autentica. L’inaugurazione ufficiale, in programma per domenica 26 novembre alle ore 18, sarà un momento di festa e convivialità. Ospiti, residenti e amanti della buona cucina si riuniranno per celebrare l’inizio di questa nuova avventura culinaria.

La Location: Una Tappa da Non Mancare a Avella

La scelta della via Duca Capece Galeota 7 come sede di “NuZiatella” è una testimonianza della volontà di integrarsi nella vita della comunità di Avella. La posizione centrale rende il ristorante facilmente accessibile, diventando così una tappa irrinunciabile per chi desidera godere di un pasto di qualità in un’atmosfera accogliente.

Passione e Gusto: I Pilastri di “NuZiatella”

La nascita di “NuZiatella” è il risultato della passione per la cucina e del desiderio di creare un luogo dove il gusto autentico e l’ospitalità si fondono. Il team dietro questo progetto è determinato a offrire un’esperienza gastronomica memorabile, dove ogni piatto racconta una storia di tradizione e amore per il cibo.

L’apertura di “NuZiatella” ad Avella promette di diventare un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. La varietà di opzioni culinarie, la dedizione alla qualità e l’atmosfera accogliente rendono questo ristorante, pizzeria e braceria un luogo da non perdere. L’inaugurazione è solo l’inizio di un viaggio culinario che si preannuncia appassionante e delizioso.