Forino (Av): Presenti anche due ballerine irpine Alessia Picariello ed Elena Musto alle prestigiose selezioni di “Ballando On The Road” di Milly Carlucci

Dopo il grande successo della prima tappa di Ballando On The Road ad Antegnate (Bergamo) e della seconda a Marcianise (Caserta), il talent show itinerante ideato da Milly Carlucci alla scoperta di nuovi talenti di ballo è arrivato a Roma, alla Galleria Commerciale Porta di Roma (Roma) per la tappa finale. Qui anche due irpine, Alessia Picariello ed Elena Musto ballerine della Luxury Dance Event di Nicolò Noto e della Max e Very Dance di Forino, hanno preso parte alle importanti selezioni. Accanto a Milly Carlucci, sono stati presenti molti maestri di Ballando con le Stelle: Giada Lini, Simone Di Pasquale, Anastasia Kuzmina, Angelo Madonia e Samuel Peron. Tutti loro hanno avuto il compito di seguire e valutare i casting della selezione Pro , riservata a tutti i professionisti delle varie specialità del ballo e di quella Open, aperta a tutti gli appassionati di ogni età.

Negli ultimi due anni, una nutrita selezione dai casting di Ballando On The Road è diventato il corpo di ballo dello show Il Cantante Mascherato. Dunque, per tutti i partecipanti ai casting di Ballando On The Road in tal caso anche per le giovanissime ballerine irpine Alessia Picariello ed Elena Musto, c’è la reale possibilità di arrivare alla ribalta sulla rete ammiraglia della Rai. È stato inoltre presente Antonio Fini che grazie al gemellaggio tra Ballando On The Road e il Fini Dance Festival di New York, darà la possibilità di essere selezionati ed invitati al festival, sia per esibirsi che per partecipare a stage con coreografi internazionali. Per tutti i partecipanti inoltre, anche la possibilità di essere selezionati da Simone Di Pasquale e ricevere una borsa di studio per il Dance Camp Full Out 2023. Incrociando le dita , augurando un sincero in bocca al lupo ad Alessia ed Elena. Daniele Biondi