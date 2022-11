Forino (Av): Prende il via la Prima Grande Rassegna Teatrale Città di Forino presentata dalle Compagnie “O Triat, Be Grim, Limina Teatro”. Si parte il 26 Novembre.

La Città di Forino si “illumina” di immenso grazie alla PRIMA Rassegna Teatrale PROSCENIO che prenderà il via il 26 Novembre c.a presso il Teatro Parrocchiale della Chiesa di San Biagio, dove l Dieci Compagnie Teatrali provenienti dalle Provincie di Napoli, Avellino e Salerno daranno sfoggio del loro talento, in una stagione artistica che si presenta interessante , scoppiettante e molto intensa. Un lungo percorso di Dieci Spettacoli, che taglierà il suo nastro di partenza Sabato 26 Novembre con la commedia ” Arturino” presentata dalla compagnia ” Teatro della Crusca ” di Baronissi, per poi proseguire nei mesi di Dicembre c.a. , Gennaio , Febbraio, Marzo ed Aprile 2023 . Un maestoso e variegato tabellone che forse fino a questo momento , mai si era visto da queste parti. Un punto di partenza davvero straordinario, entusiasmante che catapulterà la Città di Forino al centro dell’ attenzione regionale e che si spera, possa essere solo l’ inizio di ambizioni ancora maggiori.

Certamente una nuova ventata intrigante, gradevole ed ammaliante di cultura su cui bisogna e bisognerà scommettere e verso la quale, si spera che tanti si possano avvicinare nei tempi avvenire. Al momento Chapeau a tutti gli artefici e coloro i quali hanno onorato ed onoreranno di così tanto pregio la Città dei Sette Colli. Daniele Biondi