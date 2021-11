Forino (Av). Nicola Picella e quelle 50.000 lire ricevute dal Presidente della Repubblica Einaudi per la gente di Forino

Le gloriose pagine della Storia di Forino ci riservano ogni giorno qualcosa sempre più sorprendente ed emozionante, come un episodio che coinvolse il Segretario Generale alla Presidenza della Repubblica il Dottor Nicola Picella. Difatti da una vecchia missiva conservata nel prezioso archivio della famiglia Picella, alla nomina dello stesso Dottor Nicola Picella a Consigliere di Stato, l’allora Presidente della Repubblica Luigi Einaudi per mano del suo Segretario particolare del S. E Carbone gli fece pervenire 50.000 lire date direttamente dallo stesso Presidente per le persone meno agiate di Forino. Un gesto nobile venuto fuori da questo documento che ci dimostra la grande umanità del Presidente della Repubblica Einaudi e dell’ importanza politica rivestita a quei tempi da Forino grazie al dottor Nicola Picella. Daniele Biondi

