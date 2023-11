Forino (Av): Nasce il Panettone “Sette Colli” dalla maestria dello Chef Federico Della Cerra del Mousse Art

Forino è un territorio che da sempre ha ispirato Poeti, Storici e Scrittori. È stata la sua millenaria storia come alla stessa maniera i suoi splendidi Sette Colli.

Mai però fin d’ ora alcuno si era spinto , calato , immedesimato in questa forte attrazione dedicandone un Prodotto d’ Arte Pasticcera . Lo ha fatto adesso , il conosciutissimo Chef Federico Della Cerra, da anni protagonista di trionfi regionali e nazionali , il quale ha saputo “pescare” quella intrinseca ispirazione, per suggellare un amore , un forte attaccamento con la sua terra natia creando il Pandoro ” Sette Colli” che già solo nel nome , racchiude e racchiuderà qualcosa di speciale. Ed infatti è proprio Della Cerra che con orgoglio dalla pagina Facebook del Mousse Art ha dato il particolare annuncio :

” Il Mousse Art apre le porte al Natale 2023 con la vasta gamma dei nostri panettone artigianali. Per queste festività abbiamo pensato e realizzato una new entry, ideata dall’utilizzo di un prodotto tipico, dal sapore dolce e deciso, la castagna.

Nasce così il nostro “Sette Colli”, omaggio a Forino, un connubio perfetto tra il cioccolato e la castagna racchiuso in un soffice impasto dato dal lievito madre e dalla lunga lievitazione. Per i più golosi abbiamo ideato anche una variante, regina del nostro panettone sempre la castagna ripieno di crema al latte, il nostro “Mont Blanc” Vi aspettiamo per deliziarvi e stupirvi con le nostre prelibatezze…” Cosa dire ! Grazie Chef per questo onore e soprattutto Ad Majora con un buon assaggio a tutti del neonato ” Sette Colli ” in questo Natale 2023 . Daniele Biondi