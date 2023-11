“Giornata della Gentilezza” al Punto vendita Avellano Big Bang in collaborazione con la scuola “Bacchetta Magica”

Il prossimo lunedì, 13 novembre 2023, alle ore 9:30, il Punto Vendita Avellano Big Bang in via Carmignano sarà il palcoscenico di una speciale celebrazione: la “Giornata della Gentilezza”. Questo evento, organizzato in collaborazione con la scuola avellana “Bacchetta Magica”, si propone di diffondere valori positivi all’interno della comunità locale, coinvolgendo i più piccoli in un’iniziativa unica.

La “Bacchetta Magica” è una scuola che accoglie con affetto i bambini all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia, offrendo un ambiente educativo stimolante e inclusivo. La collaborazione con Avellano Big Bang mira a unire forze per creare un’esperienza indimenticabile di gentilezza e condivisione.

La manifestazione prenderà il via alle ore 9:30. Durante questo periodo, i bambini della “Bacchetta Magica” avranno l’opportunità di mettere in pratica uno degli insegnamenti più preziosi: la gentilezza. Saranno coinvolti attivamente nell’aiutare i clienti del Punto Vendita nelle loro compere, diffondendo sorrisi e gesti gentili.

Questa iniziativa non solo promuove la gentilezza tra le generazioni, ma contribuisce anche a creare un legame più stretto tra la scuola e la comunità locale. I bambini avranno l’opportunità di imparare l’importanza della collaborazione e della solidarietà, mentre i clienti potranno godere di un’esperienza di acquisto positiva e coinvolgente.

La “Giornata della Gentilezza” è un momento speciale che mira a ispirare azioni gentili e a creare un ambiente comunitario più amorevole. Questa iniziativa rappresenta un esempio tangibile di come la collaborazione tra le istituzioni locali e le scuole possa portare a eventi che contribuiscono al benessere collettivo.