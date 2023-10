Forino (Av): L’Istituto Comprensivo FORINO – CONTRADA si salva, almeno per questo anno, dal dimensionamento scolastico

Si direbbe “un sospiro di sollievo dopo la grande paura”. Una delle più longeve ed apprezzate Istituzioni Scolastiche della Provincia di Avellino, ovvero l’ ISTITUTO COMPRENSIVO ELODIA BOTTO PICELLA che riunifica i plessi scolastici di Contrada e Forino , almeno per questo anno è salvo dal cosiddetto dimensionamento scolastico. È questo quanto si apprende dal Provvedimento Presidenziale dell’ Amministrazione Provinciale di Avellino n. 102 del 05/10/2023 nel cui elenco di Istituti che dall’ anno scolastico 2024/2025 potrebbero essere soggetti ad accorpamento, non vede l’ IC Forino- Contrada accorpato con altri . Un lavoro paziente , lungo , serio , responsabile e certosino portato avanti dai Sindaci De Santis e Olivieri e dalla Dirigente Scolastica Amalia Carbone , forte anche dei circa 700 alunni che frequentano l’ I.C. oltre che da una forte assonanza civile, sociale, culturale scolastica che lega da sempre bambini , famiglie studenti , territori e tradizioni che ha giocato a favore della decisione dei superiori organi di risparmiare , almeno per questi altri due anni l’ I.C. locale. Dunque a riparlarne a Settembre -Ottobre 2024 per un eventuale dimensionamento che potrebbe essere attuato , nel successivo Settembre dell’ anno 2025. Per ora ci si accontenta di questo e sicuramente già vale tanto. Daniele Biondi