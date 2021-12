Come prepararsi al test IELTS

Sul web c’è la possibilità di trovare davvero tantissimo materiale per tutti coloro che volessero tentare di passare l’esame IELTS in riferimento alla lingua inglese. Ebbene, uno dei primi aspetti che è necessario mettere in evidenza è relativo ovviamente al fatto che non serve aver frequentato degli istituti scolastici famosi oppure dei corsi particolari per poter passare questo esame.

Infatti, anche tanti studenti e persone che hanno deciso di prepararsi a questo esame in maniera del tutto autonoma, sfruttando appunti, slide e suggerimenti che hanno trovato online, sono riusciti comunque a raggiungere l’obiettivo finale. Detto questo, è chiaro che affrontare un corso specifico per ottenere tale certificazione rappresenta sempre e comunque la scelta più azzeccata, dal momento che consentirà di poter contare su una preparazione ben precisa sulle domande e su quanto viene richiesto dal test ielts.

L’importanza di uno studio costante e approfondito

Come si può facilmente intuire, esattamente allo stesso modo di quando c’è la necessità di affrontare un esame universitario oppure alle superiori una verifica, è importante dedicare tanto tempo alla preparazione per lo IELTS.

Sono ben quattro le prove che devono essere affrontate: la prima si riferisce al listening, ovvero alla parte dedicata all’ascolto di una serie di discorsi in lingua inglese, mentre la seconda parte, quella del reading, prevede sostanzialmente la lettura e la comprensione di un testo. La terza parte è quella del writing, che prevede di riassumere entro un certo numero di parole un testo inserito in precedenza. L’ultima parte è quella relativa allo speaking, ovvero la prova orale dell’esame.

Insomma, non è proprio un gioco da ragazzi passare lo IELTS, ma è chiaro che solamente con un’adeguata preparazione si può pensare di ottenere la certificazione. Tra l’altro, si tratta di un attestato decisamente importante, soprattutto per tutti coloro che hanno in previsione di trascorrere un periodo all’estero per motivi di studio piuttosto che di lavoro.

Il tempo necessario per la preparazione

Indicare delle tempistiche standard per lo studio per superare l’esame IELTS non è affatto possibile. Innanzitutto, è necessario comprendere bene il proprio livello, da cui si deve partire per strutturare poi un percorso di studio e di miglioramento, in modo tale da raggiungere il punteggio più alto in termini di valutazione finale.

Durante le varie prove che compongono lo IELTS, uno dei migliori suggerimenti da tenere sempre bene a mente è quello di cercare, nell’espressione di qualsiasi tipo di concetto, di rimanere sempre su uno stile semplice, evitando però di cadere nel banale. Molto meglio cercare di evitare le ripetizioni, piuttosto che tutte quelle frasi che hanno un sapore più che altro scolastico, provando a introdurre nel proprio vocabolario dei termini più ricercati, così come dei modi di dire, la cui conoscenza è sempre valutata molto positivamente da parte degli esaminatori delle prove.

La preparazione di questo esame deve tener conto di un gran numero di aspetti, tra cui chiaramente le esigenze del candidato, il livello di conoscenze da cui parte e anche il motivo per cui si ha intenzione di ottenere questa certificazione. Infine, è necessario considerare anche una serie di motivazioni per così dire esterne, che possono rendere più o meno semplice lo studio.

Infine, è bene mettere in evidenza come lo studio possa essere portato a termine individualmente, oppure seguendo dei corsi oppure formando un gruppo di studio con altre persone e/o amici. Lo studio autonomo necessita di una grande forza di volontà e di una notevole organizzazione, mentre lo studio di gruppo comporta la necessità di seguire dei corsi in cui si avrà a che fare con dei professionisti madrelingua che vi sapranno correggere in maniera adeguata. Ovviamente, c’è anche l’opzione mista, ovvero lo studio individuale, ma affrontare una serie di lezioni con un insegnante madrelingua.

