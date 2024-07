Controlli alla circolazione stradale tra Mirabella Eclano e Montemiletto: i Carabinieri attivano una rete di Posti di blocco

Alla luce dei recenti gravi sinistri verificatisi su alcune arterie stradali irpine, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, ha ulteriormente implementato i servizi per la prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada.

Negli ultimi giorni, nei comuni di Mirabella Eclano e Montemiletto, la Compagnia di Mirabella Eclano ha attivato una rete di posti di controllo, eseguiti in varie fasce orarie lungo le principali arterie stradali (SS90 e SS7).

Durante tali servizi, a un 50enne di Montemiletto gli è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida: l’uomo è stato pertanto deferito alla competente Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza; un 28enne di Atripalda è stato invece segnalato ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, in quanto, a seguito di perquisizione personale e veicolare, trovato in possesso di alcuni grammi di hashish per uso personale.

Nelle ultime 24 ore, durante i circa 20 posti di controllo eseguiti, sono stati controllati gli occupanti di circa 80 veicoli ed elevate una decina di sanzioni per violazioni al Codice della Strada, procedendo al ritiro di 4 patenti ed al sequestro di altrettante autovetture.