Forino (Av). Fruncillo: “Per l’Amministrazione Comunale di Forino, le occasioni di promozione culturale sono poco interessanti”.

“Per l’ Amministrazione Comunale di Forino , le occasioni di promozione culturale sono poco interessanti”. È questo quanto afferma il Prof Domenico Fruncillo il quale ha presentato una interrogazione Comunale sulla mancata acquisizione a titolo gratuito di 10.000 libri donati dal dott.Gianni Festa e sulla mancata apertura della nuova Biblioteca Comunale.

“Premesso che agli inizi del mese di dicembre 2022 nel corso di un incontro con il Sindaco e con l’Assessore alla cultura, il dott. Gianni Festa aveva manifestato l’intenzione di donare al Comune di Forino la sua biblioteca costituita da oltre diecimila volumi ,che a nome dell’Amministrazione il Sindaco si era detto interessato ad acquisire

l’importante patrimonio librario, riservandosi di comunicare i tempi dell’acquisizione e

l’allocazione della biblioteca

– che nel corso della riunione a cui l’interrogante aveva partecipato, era stato convenuto di fornire una risposta definitiva alla proposta del dott. Festa subito dopo le Festività

natalizie. Rilevato che a distanza di mesi, non è stata ancora indicata la data per l’acquisizione dei libri né

la loro allocazione che, pertanto, il dott. Gianni Festa, in assenza di comunicazioni da parte del Comune, ha revocato la disponibilità a donare i libri al comune di Forino . Considerato che i testi in parola rappresenterebbero una grande opportunità per arricchire il patrimonio della biblioteca comunale a servizio delle esigenze formative e culturali dei

cittadini di Forino,

Si interroga il sindaco per sapere quali problemi siano insorti per rinunciare di fatto alla donazione ,per conoscere quali iniziative l’amministrazione intende intraprendere per scongiurare l’eventualità di perdere i volumi in questione

Si chiede inoltre di chiarire quali iniziative l’Amministrazione intende intraprendere per

consentire la fruizione ai cittadini di Forino della biblioteca comunale ormai chiusa da anni.

Si chiede risposta per iscritto e discussione in consiglio comunale.” Fruncillo Domenico Capogruppo Opposizione Forino Polis.