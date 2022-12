Forino (Av): Entra nel vivo il Natale forinese grazie ai Magnifici Mercatini Natalizi. Ecco la Seconda Edizione di FORMERCATINO

Inizia ad entrare veramente nel vivo il fitto calendario natalizio forinese . Uno degli eventi di maggiore spicco è sicuramente la Seconda Edizione di FORMERCATINO nella Villa comunale della Città dei Sette Colli. Un evento nato con l’intento di far conoscere e valorizzare la parte più storica di Forino ed allo stesso tempo “immergere” la cittadina irpina in quell’atmosfera tipica dei mercatini del Nord Europa contribuendo a vivere nel meglio l’entusiasmante atmosfera natalizia.

L’evento organizzato dall’”Associazione Culturale Libertas Forino”che si avvale anche della collaborazione dell’associazione “Forino Beach”, si svolgerà dal 8 al 10 Dicembre dalle Ore 17.00 alle ore 22.00 . Previsto l’allestimento di un monumentale “Presepe a grandezza naturale” realizzato in legno e composto da circa 50 personaggi dell’ antica tradizione profuso con decorazioni natalizie luminarie, e l’ immancabile presenza di stand artigianali, prodotti tipici locali e svariati stand gastronomici dove tra l’altra si potranno gustare panini con salsiccia e friarielli, panini con hamburger o bistecca, pizze fritte (montanara), graffe, caldarroste, vin brulè e tanto altro. Saranno inoltre allestite, la “Casa degli Elfi”, la “Slitta di Babbo Natale”, con diversi effetti luminosi, musica e spettacoli e la presenza di un parco giochi attrezzato e protetto, ideale per il divertimento dei più piccoli.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE

Ore 17:00 – Apertura stand di artigianato e gastronomici

Ore 17:30 – Artisti di strada

Ore 20:00 – Spettacolo musicale: Dj MARMY

VENERDI’ 9 DICEMBRE

Ore 17:00 – Apertura stand di artigianato e gastronomici

Ore 17:30 – Foto con personaggi animati

Ore 20:00 – Spettacolo musicale: Lù Live & Tony Ferola

SABATO 10 DICEMBRE

Ore 17:00 – Apertura stand di artigianato e gastronomici

Ore 17:30 -Tombolata per bambini al termine Mago Pepe

Ore 20:00 – Spettacolo musicale: Silvano Santacroce – Napoli in Blues

