BAIANESE. Arrivano le stelle di Natale AIL per la ricerca

Arrivano anche bel baianese le stelle di Natale dell’AIL, Associazione Italiana per la lotta contro la Leucemia. Anche quest’anno potrai avere la tua Stella di Natale con una donazione. Il giorno 8,9,10 e 11 dicembre nelle piazze di Baiano, Sperone e Sirignano è possibile fare la propria offerta per la ricerca. Per contatti ed informazioni è possibile chiamare al numero 320 744 3593.

Era il 1989 quando, grazie all’intuizione della Presidente di AIL di Reggio Calabria, furono vendute le prime 500 Stelle di Natale per acquistare dei macchinari necessari all’ematologia locale. L’idea fu riconosciuta e apprezzata e quattro anni più tardi scesero in piazza anche le altre Sezioni AIL. Oggi grazie alle nostre buone stelle, potrai contribuire a finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici in tutto il Paese.