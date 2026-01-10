Fiocco azzurro a Quadrelle: benvenuto al piccolo Thomas

Grande gioia a Quadrelle per la famiglia Langella-Basso, che festeggia l’arrivo del piccolo Thomas, venuto al mondo nei primi giorni di questo 2026, iniziato nel migliore dei modi.
Un evento che ha riempito di felicità mamma Daniela e papà Nello, pronti a vivere questa nuova avventura insieme ai fratellini Brian e Martina, che accolgono Thomas con entusiasmo e amore.
Un pensiero speciale arriva anche dalle zie Barbara, Andreana, Laura e Nadia, che non nascondono l’emozione e l’affetto per il nuovo arrivato, già circondato da tanto calore familiare.
Alla famiglia Langella-Basso vanno i più sinceri auguri della comunità: che la vita del piccolo Thomas sia colma di salute, sorrisi e momenti felici. Benvenuto al mondo!