Che si tratti di vacanze natalizie, pasquali o estive, nel tempo libero non c’è niente di meglio che rilassarsi davanti alla tv o leggere un buon libro e quale tema migliore se non il gambling e il casino per vivere momenti densi di emozioni. Oggi è possibile avere una panoramica ampia di questo universo semplicemente facendo una ricerca sul web su siti come NetBet slot e altri, ma la storia che si cela dietro costituisce tantissime galassie formate da leggende, numeri, personalità e persino archeologia. Ecco quali sono i film divertenti da vedere durante le vacanze, dedicati a gambling e casino.

Al Bar dello Sport: con Lino Banfi, Jerry Calà, Mara Venier, Sergio Vastano e tanti altri

Questa pellicola girata agli inizi degli anni ottanta descrive perfettamente l’atmosfera da bar e le schedine del Totocalcio che promettevano vincite miliardarie. A condire il tutto, insieme al protagonista Lino, un esilarante Jerry Calà nei panni di Parola, accanito giocatore di poker. Dopo una vincita miliardaria i due protagonisti partono per il Casino di Montecarlo e la trama diventa sempre più divertente, entusiasmante e ricca di sorprese. Un film perfetto per chi ama cinema italiano e casino.

Una Notte da Leoni: fare baldoria a Las Vegas con il grande Alan

Una trilogia che non ha bisogno di presentazioni, sullo sfondo di Las Vegas nel primo film la scommessa è sempre alta e le storie che si susseguono sono deliranti e al limite del grottesco. Tutto inizia dalla festa di addio al celibato in onore di uno dei protagonisti, il party si svolge qualche giorno prima delle nozze e inizia l’avventura. Anche il secondo e il terzo capitolo sono molto divertenti e rincarano la dose di imprevedibilità degli eventi.

Asso: con Adriano Celentano

Il Molleggiato nella pellicola interpreta Asso, il più grande giocatore di poker che una volta convolato a nozze promette alla sua sposa di non giocare mai più. Ma la stessa notte del matrimonio ha un appuntamento con Il Marsigliese, un altro giocatore di poker fra i migliori. Asso sfida Il Marsigliese e da allora incominciano i guai, che andranno ben oltre la vita in una dimensione parapsicologica.

Paura e Delirio a Las Vegas: con Benicio del Toro e Johnny Depp

Una Las Vegas liquida dove nulla è reale e la realtà è molto più paradossale dell’immaginazione, in questa pellicola tratta dal romanzo di Hunter Thompson i casino fanno solo da cornice e da sfondo psichedelico ma la vera scommessa è quella che i due protagonisti fanno con il loro destino e soprattutto con i limiti psicofisici del corpo umano. Un film divertentissimo che fa riflettere sul tramonto degli anni sessanta e la morte del sogno americano.

Febbre da Cavallo: le mandrakate di Proietti e Montesano

Un cult che mette in scena il mondo degli ippodromi degli anni settanta e descrive nei minimi particolari i “cavallari”. Proietti e Montesano ne combinano di tutti i colori e ogni mandrakata mette in moto un meccanismo di equivoci, trappole e sotterfugi. Questa pellicola ha fatto la storia del cinema e continua a collezionare fans in tutto il mondo, online è disponibile anche il gioco.

