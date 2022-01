L’Italia rilascerà ulteriori permessi di lavoro per 67mila cittadini di paesi terzi

Con il mondo che sta vivendo di nuovo un enorme colpo della pandemia di Covid-19, l’economia e il lavoro sono stati colpiti in diverse parti del mondo. Tuttavia, l’Italia sembra lavorare per fornire più posti di lavoro e permessi di lavoro alle persone che sono alla ricerca dello stesso.

Recentemente, il Ministero dell'Interno italiano ha annunciato la disponibilità di un numero massimo di permessi di lavoro che possono essere rilasciati a lavoratori extraeuropei. Questo è applicabile sia per i lavoratori stagionali che per quelli non stagionali all'orizzonte.

Il comunicato stampa che annuncia le limitazioni alla disponibilità del permesso di lavoro è stato recentemente annunciato dopo che la quota è stata finalizzata il 21 dicembre 2021. Secondo le attuali relazioni del Ministero, la disponibilità massima dei permessi di lavoro sotto la quota approvata sarà di 69.700 permessi di lavoro.

Il Ministero ha inoltre confermato che circa 27.700 quote o permessi di lavoro in base a ciò saranno sanzionati al lavoro subordinato non stagionale e autonomo e alle conversioni.

Ulteriori rapporti del ministero italiano suggeriscono che circa 20.000 dei permessi di lavoro su tutte lequote disponibili saranno specificamente riservati ai subordinati non stagionali che stanno pensando di lavorare nei dipartimenti del trasporto merci, dell’hotellerie e del turismo e delle costruzioni. Lo stesso sarà offerto ai pochi paesi selezionati che sono menzionati sotto la quota.

I restanti 7700 permessi di lavoro saranno ulteriormente suddivisi tra gli altri cittadini del paese terzo mondo che hanno la giusta idoneità, i titoli di studio e l’esperienza da inserire nei diversi lavori disponibili in Italia. Lo stesso vale anche per i lavoratori di origine italiana che lavorano in Venezuela insieme ai lavoratori autonomi.

Il Ministero ha inoltre fatto luce sul processo di domanda, suggerendo che inizieranno a prendere le domande per i permessi di lavoro individuali dal 27 gennaio 2022.

Oltre ai principali flussi dei permessi di lavoro come menzionato, ci sono i restanti 42.000 permessi di lavoro che saranno ulteriormente assegnati per i diversi tipi di lavoro subordinato basati nei campi e nelle nicchie come l’agricoltura, i settori del turismo, ecc. I permessi saranno ammissibili per i paesi selezionati del terzo mondo come indicato nella circolare sulle quote che è stata rilasciata dal Ministero italiano.

“All’interno di questa quota, 14.000 permessi sono riservati ai lavoratori degli stessi Paesi le cui domande saranno presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni: Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle Cooperative (comprese le cooperative Lega e Confcooperative)”, chiarisce il Ministero.

Le quote saranno differenziate tra le diverse parti d’Italia per garantire che i posti di lavoro acquisiti contribuiscano alla crescita trainante del paese nel suo complesso. Le domande per i permessi rimanenti inizieranno dal 01 febbraio 2022.

Tutte le informazioni riguardanti i permessi di lavoro, i criteri di ammissibilità, i profili professionali, le descrizioni e ulteriori dettagli sono disponibili sui siti ufficiali del Ministero italiano.

