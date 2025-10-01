Mugnano del Cardinale. Sipario su Nunzia Masucci: 60 anni di grinta e passione

60 anni… e ancora sul palco con la grinta di sempre!

Maestra nella vita, in classe e anche in famiglia (ammettiamolo… con 5 sorelle e un fratello, serviva un po’ di disciplina!).

Hai diretto scene di amore, insegnato lezioni di forza e regalato battute piene di saggezza e ironia.

Oggi, in questa nuova “tua prima”, ti festeggiamo con applausi veri, risate sincere e tanto affetto.

Che questa età sia il tuo atto migliore: libero, leggero, pieno di ciò che ami. E che tu possa continuare a insegnare – ed insegnarci – come si vive con cuore, testa… e spirito!

Buon compleanno, Nunzia!

Da tutte noi – le sorelle che ti adorano (ma ti stancano!) – da tuo fratello, sempre pronto a seguirti e dai tuoi cognati Filomena, Fabrizio, Massimo, Fabio e Giuseppe.

Con amore e un pizzico di scena…

La tua famiglia ❤️