Festa dei Santi Medici Cosma e Damiano a Carbonara di Nola: Celebrazioni e Devozione

Dal 17 al 26 settembre 2024, Carbonara di Nola si appresta a celebrare uno degli eventi religiosi più sentiti della comunità: la festa dei Santi Medici Cosma e Damiano, i protettori della salute. La manifestazione, che affonda le sue radici in una tradizione secolare, unisce fede e partecipazione popolare, culminando in una serie di celebrazioni liturgiche che attirano fedeli da tutta la regione.

Le celebrazioni inizieranno martedì 17 settembre con la novena in preparazione alla festa. Ogni giorno, fino a mercoledì 25 settembre, alle ore 18:30 sarà recitato il Santo Rosario, seguito alle 19:00 dalla Santa Messa e Novena, un rito che scandisce il tempo di attesa verso il giorno della grande festa.

Nel corso della novena, diverse Sante Messe verranno officiate da sacerdoti ospiti. Tra i celebranti figurano Don Luigi Vitale, Don Alfonso Iovino, Don Vito Cuca e P. Antony Ben MDR, a testimonianza della rilevanza della festa anche per la Chiesa locale.

Uno dei momenti più attesi è la giornata di domenica 22 settembre 2024, quando, oltre alle messe delle ore 10:00, si terrà alle 11:30 la celebrazione del sacramento della Cresima presieduta da Mons. Capasso Pasquale. La sera, alle ore 19:00, Don Cosimo Esposito celebrerà un’altra messa solenne, preceduta da un’importante partecipazione di fedeli e cresimandi.

Il culmine delle celebrazioni si raggiungerà giovedì 26 settembre, giorno dedicato alla Solennità dei SS. Medici Cosma e Damiano. Le messe inizieranno già dalle ore 06:00 del mattino e si ripeteranno a intervalli di un’ora fino alle 12:00. Il momento più solenne sarà la messa delle 10:30, presieduta da Sua Eccellenza Mons. Marino Francesco.

A seguire, alle ore 16:00, la comunità si riunirà per la processione dei Santi lungo le vie del paese, un rito che unisce fede e tradizione, con il rientro delle statue dei Santi in piazza del Santuario. Qui si terrà un’ultima eucaristia solenne, celebrata da P. Hiliberto Morales, Superiore Generale dei Missionari della Divina Redenzione, confermando la valenza internazionale di questa festività.

I Santi Cosma e Damiano, noti per la loro opera di guarigione e assistenza ai malati, vengono celebrati ogni anno con grande devozione dai fedeli di Carbonara di Nola e dai pellegrini che accorrono numerosi da altre località. La loro festa non rappresenta solo un momento di preghiera, ma anche un’occasione per rinnovare la fiducia nel potere della fede e nella protezione divina.

In questo 2024, la comunità si appresta a vivere dieci giorni intensi di preghiera, riflessione e celebrazione, unendo i più giovani ai fedeli più anziani in un abbraccio spirituale che trascende le generazioni.

La festa dei Santi Medici Cosma e Damiano si conferma dunque come un appuntamento irrinunciabile per Carbonara di Nola, un evento che coniuga tradizione e rinnovamento, nel segno della devozione e della speranza.