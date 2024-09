Diventa Energy Manager con la Fondazione ITS Academy Ermete: Borse di Studio e Corsi Gratuiti

La Fondazione ITS Academy Ermete ha lanciato un programma formativo innovativo per chi desidera diventare Energy Manager, titolo valido per concorsi pubblici

I vantaggi del corso

Il percorso formativo proposto dall’ITS Academy Ermete è altamente qualificante e comprende diversi benefici:

Borse da studio da 5.000 a 12.000 euro per tutti i partecipanti

per tutti i partecipanti Corsi gratuiti senza limite di età

senza limite di età Un Diploma EQF di V livello con stage in azienda.

Dopo il diploma, i partecipanti avranno accesso diretto alla possibilità di iscriversi al terzo anno di un corso di laurea in Ingegneria Gestionale

Requisiti e Iscrizioni

Il corso è aperto a giovani e professionisti che desiderano specializzarsi nel settore energetico, un ambito in continua crescita e sempre più centrale nelle politiche di sostenibilità. Il settore energetico richiede competenze sempre più specifiche e avanzate, e il ruolo dell’Energy Manager è diventato cruciale per aziende pubbliche e private che desiderano ottimizzare i consumi.

Informazioni di contatto

Per ulteriori informazioni su come iscriversi e sui dettagli del programma, è possibile contattare la Fondazione ITS Academy Ermete ai seguenti recapiti:

Telefono: 0825 450264

Cellulare: 334 702 67 32

info@its-ermete.it

Sede: Via Palatucci 20/8, Avellino

Questa è un’opportunità da non perdere per chi desidera investire in un futuro professionale sostenibile e innovativo nel campo dell’energia.