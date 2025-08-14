Alta Irpinia, carenza idrica: stop notturno dell’acqua in quattro comuni della Baronia

Da mercoledì 13 agosto e fino a sabato 30 agosto, l’erogazione idrica sarà sospesa ogni notte nei comuni di San Sossio Baronia, Trevico, Vallesaccarda e Zungoli.

L’Alto Calore Servizi S.p.A. spiega che la misura si è resa necessaria per fronteggiare l’aumento dei consumi legato al caldo e il contemporaneo calo delle disponibilità dalle sorgenti. I serbatoi stanno registrando costanti abbassamenti dei livelli di accumulo, con il rischio di interruzioni anche nelle ore diurne.

Per evitare disservizi durante il giorno, l’acqua sarà chiusa dalle 22:00 alle 6:00, con riapertura graduale al mattino. Nelle abitazioni l’interruzione potrebbe iniziare prima o terminare più tardi, in base ai tempi di riempimento delle condotte.

Alla ripresa del flusso potranno verificarsi brevi episodi di torbidità, non pericolosi per la salute, eliminabili lasciando scorrere l’acqua per qualche minuto. Alto Calore invita gli utenti a seguire gli aggiornamenti sul sito aziendale.