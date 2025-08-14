Buon compleanno a Raffaele Biancolino, cuore dell’US Avellino 1912

Oggi l’US Avellino 1912 celebra il compleanno di Raffaele Biancolino, il mister che incarna la storia, il presente e il futuro della squadra. Dalla carriera da calciatore, costellata di gol e momenti memorabili, fino al suo ruolo attuale di guida tecnica, Biancolino è diventato un punto di riferimento imprescindibile per i tifosi e per i giovani talenti che si affacciano al mondo biancoverde.

La sua dedizione, professionalità e passione per il club hanno lasciato un segno indelebile nella memoria sportiva di Avellino, consolidando il suo ruolo non solo come allenatore, ma come simbolo vivente dei valori della squadra.

In questa giornata speciale, la società, lo staff e i sostenitori si uniscono per augurargli un felice compleanno, celebrando la carriera e l’impatto duraturo di Raffaele Biancolino sull’US Avellino 1912.