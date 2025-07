Farmacia di turno nel mandamento Baianese: dal 7 al 14 luglio attiva la sede di Avella

La farmacia di turno nel mandamento Baianese, per la settimana che va da lunedì 7 a lunedì 14 luglio 2025, sarà quella situata nel Comune di Avella, gestita dalla Farmacia Perez. Il servizio coprirà l’intero arco settimanale, garantendo assistenza farmaceutica anche nei giorni festivi e durante le ore notturne.

Resta inoltre sempre operativa la Farmacia De Sanctis di Nola, situata in via San Paolo Belsito n. 69, aperta H24 tutti i giorni dell’anno, inclusi i festivi. Un punto di riferimento stabile e affidabile per l’intero territorio.

Per ulteriori dettagli sui giorni successivi e su eventuali variazioni, Binews fornirà aggiornamenti.