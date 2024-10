Evento commemorativo per Mons. Matteo Sperandeo – 5 ottobre, Santuario Basilica Maria SS. Consolatrice del Carpinello

Oggi, 5 ottobre, presso il Santuario Basilica Maria SS. Consolatrice del Carpinello a Visciano, si è tenuta una celebrazione in ricordo speciale di Monsignor Matteo Sperandeo, in occasione del 75° anniversario della sua ordinazione episcopale. La messa è stata concelebrata alle ore 18:00, con la partecipazione di numerose figure religiose, tra cui Monsignor Rinaldi, già vescovo di Nola.

La cerimonia ha avuto anche un momento significativo alle ore 19:00, con lo scoprimento di un ritratto bronzeo di Mons. Sperandeo, posizionato vicino alla sua tomba. Quest’opera, creata dal noto artista don Battista Marello, rappresenta un tributo duraturo al grande amico di Padre Arturo.

Monsignor Sperandeo è stato ricordato come una figura di riferimento non solo per la comunità religiosa, ma anche per il suo contributo alla crescita civile e spirituale del territorio. Le sue opere e il suo esempio di fede continuano a ispirare la comunità locale, che si è raccolta numerosa per onorare la sua memoria.

L’evento ha rappresentato un momento di profonda riflessione e riconoscimento per coloro che, come Mons. Sperandeo, hanno dedicato la loro vita al servizio della Chiesa e del prossimo.