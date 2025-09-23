Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di martedì 23 settembre 2025

La fortuna torna a far sognare con il primo appuntamento settimanale delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Nella serata di martedì 23 settembre 2025, gli italiani hanno seguito con attenzione i numeri usciti sulle diverse ruote, la sestina del SuperEnalotto e la combinazione del 10eLotto. In palio un jackpot da 54,8 milioni di euro, che però resta ancora senza vincitore.

Lotto, estrazione di martedì 23 settembre 2025: i numeri di tutte le ruote

• Bari: 84 – 10 – 22 – 30 – 36

• Cagliari: 61 – 84 – 80 – 87 – 7

• Firenze: 60 – 50 – 48 – 53 – 83

• Genova: 7 – 38 – 60 – 23 – 28

• Milano: 8 – 83 – 88 – 78 – 52

• Napoli: 7 – 62 – 27 – 19 – 84

• Palermo: 24 – 69 – 78 – 29 – 57

• Roma: 58 – 27 – 60 – 7 – 12

• Torino: 90 – 21 – 45 – 83 – 65

• Venezia: 50 – 55 – 22 – 53 – 28

• Nazionale: 4 – 83 – 1 – 74 – 65

SuperEnalotto, concorso n°152 del 23 settembre 2025

• Combinazione vincente: 1 – 6 – 20 – 43 – 59 – 73

• Jolly: 58

• SuperStar: 89

Quote SuperEnalotto di oggi:

• Punti 6: 0 → € 0,00

• Punti 5+1: 0 → € 0,00

• Punti 5: 3 → € 54.961,49

• Punti 4: 673 → € 250,75

• Punti 3: 24.330 → € 20,81

• Punti 2: 364.807 → € 5,00

Nessun “6” né “5+1” questa sera, ma tre giocatori hanno indovinato cinque numeri, vincendo oltre 54 mila euro ciascuno. Il jackpot continua a salire: nel prossimo concorso in palio ci saranno 55,6 milioni di euro.

10eLotto, estrazione di martedì 23 settembre 2025

• Combinazione: 7 – 8 – 10 – 21 – 22 – 24 – 27 – 38 – 48 – 50 – 55 – 58 – 60 – 61 – 62 – 69 – 80 – 83 – 84 – 90

• Numero Oro: 84

• Doppio Oro: 84 – 10

Come sempre, i giocatori sono invitati a verificare le proprie schedine tramite i canali ufficiali di Sisal, Igt (ex Lottomatica) o sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, unici garanti della validità delle estrazioni.