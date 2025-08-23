AVELLA. Pasquale Salapete in concerto a Brema: il giovane talento avellano approda in Germania

Avella/Brema – Continua l’ascesa del giovanissimo prodigio musicale Pasquale Salapete. Dopo aver incantato il pubblico italiano con le sue esibizioni, il tredicenne avellano si prepara a varcare i confini nazionali per un appuntamento di grande prestigio.

Il prossimo 4 ottobre, infatti, Pasquale sarà protagonista di un concerto a Brema, la città della musica tedesca per eccellenza. L’evento è stato organizzato dalla celebre chitarrista Tatyana Ryzhkova, figura di spicco del panorama internazionale, che ha fortemente voluto la presenza del giovane talento campano.

Un’occasione straordinaria per Pasquale, che a soli 13 anni si conferma tra le promesse più luminose della scena musicale. La sua partecipazione a un concerto in Germania rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un motivo di orgoglio per la sua comunità d’origine.

Con il concerto di Brema, Pasquale Salapete si prepara dunque a scrivere una nuova pagina del suo percorso artistico, destinato – come molti già sostengono – a brillare sempre di più anche oltre i confini italiani.