Energie nuove per “PD” Circolo di Avella: connubio di sensibilità e territorio! E una nuova stagione

Ritrovare credibilità nella progettualità e condivisione nella partecipazione. Rimettendosi tranquillamente all’opera anche quando tutto sembrava perduto, puntando sulla definizione di un perimetro chiaro e di orizzonti nuovi e mettendo in campo una squadra plurale, rappresentativa, innovativa.

La forza di un partito sta nell’inclusione e nell’aggregazione! Nel guardare le piccole realtà, i territori. Mobilitare le energie per guardare al futuro! La creazione di un Circolo, dopo anni è una grande sfida e vittoria! E’ partendo dalle parole pronunciate dal nuovo segretario cittadino del circolo del PD Avellano, Lina Trionfo, che si vuole lanciare una chiamata all’impegno e alla mobilitazione di tutti i dem di Avella e del mandamento baianese.

Sfugge a molti, purtroppo, che il problema reale è la difficoltà dei cittadini e delle imprese in questo preciso momento, aggravato dalla pandemia, dalla guerra e dall’insipienza di un governo nazionale che mette a repentaglio prima i conti di un intero paese e di conseguenza delle nostre realtà.

Il PD, prosegue il segretario, è un partito dal DNA garantista e non giustizialista; noi vogliamo dire con chiarezza che tutti, i giovani democratici e tutti coloro che si sono da sempre dedicati con passione e in maniera disinteressata alla vita politica della nostra comunità, continueranno a farlo esclusivamente per gli stessi motivi. Ognuno con la propria esperienza professionale, politica ed anche amministrativa all’interno del gruppo della Segreteria , con spirito di coesione e servizio, senza distinzioni di sorta e di corrente, ereditando purtroppo una situazione politica non facile, al fine di ricostruire un tessuto politico sano e “riconnettersi” con i territori.

Il nostro Partito, differisce da tanti altri, partiti o movimenti, perché nasce dall’idea di una comunità che si confronta e dialoga nei propri “luoghi democratici” e non solo sui social o sui giornali, ed è per questo che ci auguriamo che in giusto spazio, nella sede legittima ed opportuna, avvenga un confronto sul futuro del PD sul nostro territorio.

Quindi, ora tutti a lavoro “pancia a terra” per far conoscere le buone intenzioni e i validi contenuti del nostro programma.

Avv. Pasqualina Trionfo (segretario Pd Avella)

