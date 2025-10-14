Elezioni regionali, Noi Moderati ufficializza Pietropaolo Rozza: «Con Cirielli per rilanciare l’Irpinia e la Campania»

Avellino- Il movimento Noi Moderati ufficializza la candidatura di Pietropaolo Rozza alle prossime elezioni regionali in Campania.

La decisione è stata presa in accordo con il coordinatore regionale Gigi Casciello e rappresenta la prima candidatura espressione diretta della provincia di Avellino, a testimonianza della volontà del partito di valorizzare le energie, le competenze e le esperienze presenti sul territorio.

Rozza ha ricevuto anche il benestare del candidato presidente Edmondo Cirielli, che ha espresso apprezzamento per la scelta, riconoscendo nel candidato irpino una figura radicata, competente e in grado di interpretare le esigenze reali delle comunità locali.

«È il momento di unire le forze per ridare slancio all’Irpinia e all’intera Campania» – ha dichiarato Pietropaolo Rozza – «insieme a Edmondo Cirielli e a tutta la squadra del centrodestra porteremo avanti un progetto serio, fondato sul lavoro, sulla concretezza e sul rilancio dei territori dimenticati».

Con questa candidatura, Noi Moderati conferma la propria volontà di offrire un contributo serio e costruttivo ai processi di crescita e sviluppo della Regione, promuovendo una politica vicina ai cittadini, capace di ascoltare e rispondere ai bisogni reali delle comunità locali.

Rozza, già impegnato da anni in ambito civico e sociale, rappresenterà la voce di un’Irpinia che chiede attenzione, opportunità e infrastrutture, in un contesto politico che punta alla rinascita economica e amministrativa della Campania.