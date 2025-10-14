Sperone in lutto per la scomparsa della giovane professoressa Michela Isernia

Sperone – Si è spenta serenamente nella pace di Cristo la professoressa Michela Isernia, figura stimata e molto conosciuta nella comunità locale. A darne il triste annuncio sono il marito Felice Sanseverino, i suoceri Raffaella Napolitano e Paolo Sanseverino, i fratelli Nicola e Raffaele, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.

La salma giungerà domani, martedì 15 ottobre, alle ore 14, presso la Chiesa di Sant’Elia, in piazzale Sant’Elia. Le esequie si terranno alle ore 16, al termine delle quali il corteo funebre proseguirà verso il cimitero di Sperone.

Alla famiglia Isernia–Sanseverino giungano le più sentite condoglianze dalla redazione di Binews, che si unisce al dolore dei familiari e di quanti hanno conosciuto e stimato la professoressa Michela Isernia per la sua dedizione, la sua gentilezza e il suo impegno nel mondo della scuola e della comunità.