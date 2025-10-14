Mugnano del Cardinale, al via le elezioni per il nuovo Forum dei Giovani

Il Comune di Mugnano del Cardinale apre ufficialmente la stagione elettorale per il rinnovo del Forum dei Giovani, l’organismo di partecipazione dedicato ai cittadini tra i 15 e i 30 anni.

Un appuntamento importante per tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alla vita del territorio, portando idee, proposte e progetti per il futuro della comunità.

Le elezioni si terranno martedì 28 ottobre 2025, presso la sala consiliare del comune di Mugnano del Cardinale , dalle 9:00 alle 18:00. Potranno votare tutti i giovani residenti nel Comune, nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 30 anni.

Le candidature alla carica di Coordinatore sono aperte invece solo a coloro che sono iscritti al Forum da almeno 3 mesi.

Il Forum dei Giovani rappresenta un luogo di confronto, dialogo e crescita, in cui i ragazzi possono discutere temi di interesse comune — dalla cultura alle politiche ambientali, dallo sport alle iniziative sociali — collaborando con l’Amministrazione per costruire un paese più aperto e partecipato.

Le candidature possono essere presentate entro il 18/10/2025 presso l’ Ufficio Protocollo del comune di Mugnano del Cardinale.

Tutti i moduli e le informazioni utili sono disponibili sul sito istituzionale del Comune (https://www.comune.mugnanodelcardinale.av.it/) o presso l’Ufficio Protocollo.

L’invito, quindi, è a partecipare numerosi: perché il futuro del paese comincia dalle idee dei giovani.