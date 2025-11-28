Meteo Irpinia – Previsioni del 29 Novembre 2025

Bollettino emesso il 28/11/2025 alle ore 22:55
L’Irpinia continua a essere influenzata da correnti nord-orientali, responsabili nelle ultime ore di precipitazioni isolate, più frequenti lungo i rilievi appenninici. Nonostante questi brevi fenomeni, il quadro meteorologico mostra una tendenza verso un deciso miglioramento.
Previsioni per Sabato 29 Novembre 2025
La giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni generalmente soleggiate sull’intero territorio provinciale. Solo sulle zone a ridosso dei monti potrà formarsi una nuvolosità innocua, senza rischi di precipitazioni.
Temperature
• Minime: in lieve diminuzione, eccetto sulle aree montuose dove rimarranno pressoché stazionarie.
• Massime: attese in lieve aumento, con valori gradevoli per il periodo.
Venti
• Deboli o assenti, prevalentemente da nord-est.
Tendenza per il weekend
Il fine settimana si preannuncia stabile e sereno, grazie al graduale attenuarsi delle correnti nord-orientali. Ottime condizioni per attività all’aperto e spostamenti.