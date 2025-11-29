ELEZIONI REGIONALI 2025 – QUADRELLE I RISULTATI UFFICIALI

Tutti i risultati ufficiali delle 2 sezioni scrutinate
Si sono svolte domenica 23 e lunedì 24 novembre le elezioni regionali 2025. Nel Comune di Quadrelle sono state scrutinate entrambe le sezioni. L’affluenza definitiva si è attestata al 48,79%, con 844 votanti su 1.730 elettori.
L’esito del voto registra una netta affermazione del candidato Roberto Fico, sostenuto dal centrosinistra, che totalizza 561 voti, pari al 68,67% dei consensi complessivi. Seguono Edmondo Cirielli con 238 voti (29,13%), Giuliano Granato con 9 voti (1,10%) e, più distanziati, Stefano Bandecchi con 4 voti (0,49%), Nicola Campanile con 3 voti (0,37%) e Carlo Arnese con 2 voti (0,24%).
Sul fronte delle preferenze emergono alcuni nomi in maniera particolarmente significativa. Il più votato a Quadrelle è Vincenzo Alaia, che nelle due sezioni raccoglie complessivamente 219 preferenze. A seguire si colloca Maurizio Petracca con 115 preferenze, mentre Annunziata Napolitano si ferma a 73 voti personali. Nel campo del centrodestra spiccano inoltre Livio Petitto con 47 preferenze, Rozza Pietro Paolo con 43 e Galasso Maria Sabina con 17 voti. Questi dati confermano il forte radicamento del candidato Fico e delle liste che lo sostengono, ma al tempo stesso fotografano il peso specifico dei principali riferimenti politici locali all’interno delle diverse coalizioni.
Candidati presidente – Totale Comune
• Fico Roberto – 561 voti – 68,67%
• Cirielli Edmondo – 238 voti – 29,13%
• Granato Giuliano detto Giuliano – 224 voti – 28,18%
• Bandecchi Stefano – 4 voti – 0,49%
• Campanile Nicola – 3 voti – 0,37%
• Arnese Carlo – 2 voti – 0,24%
Totale candidati presidente: 817 voti.
Liste – Totale Comune
Totale liste: 795 voti.
Sezione 1 – Risultati Completi
Presidente – Sezione 1
• Fico Roberto – 276 voti – 67,15%
• Cirielli Edmondo – 125 voti – 30,41%
• Granato Giuliano – 5 voti – 1,22%
• Arnese Carlo – 2 voti – 0,49%
• Campanile Nicola – 2 voti – 0,49%
• Bandecchi Stefano – 1 voto – 0,24%
Totale presidenza Sezione 1: 411 voti.
Liste e preferenze – Sezione 1
Coalizione Fico
Casa Riformista per la Campania – 113 voti – 28,46%
• Alaia Vincenzo – 108
• Di Nardo Stefania – 9
• Diana Carmela – 1
• Di Cecilia Franco – 0
Partito Democratico – 72 voti – 18,14%
• Petracca Maurizio – 54
• Nazzaro Anna – 4
• Cervinaro Laura – 1
• Gengaro Antonio – 0
Mastella Noi di Centro Noi Sud – 34 voti – 8,56%
• Napolitano Annunziata – 28
• Iannace Gino – 17
• Gazzella Guerino – 0
• Grella Angelia – 0
Movimento 5 Stelle 2050 – 33 voti – 8,31%
• Guidi Tiziana – 7
• Ciampi Vincenzo – 6
• Ansalone Anna – 0
• Orsogna Luca – 0
Alleanza Verdi e Sinistra – 12 voti – 3,02%
• Montefusco Roberto – 3
• Volpe Giuseppina – 3
• Di Nenna Martina – 0
• Tuccia Luigi – 0
A Testa Alta – 8 voti – 2,02%
• Rosato Giuseppe – 4
• Di Gaeta Maria Ilaria – 3
• Fortini Lucia – 2
• Cerrato Antonio detto Antonello – 0
Avanti Campania – 5 voti – 1,26%
• Salvatore Elena – 0
• Graziosi Marcello – 0
• Gesualdo Antonio – 0
• Pellecchia Rita – 0
Totale liste Fico – Sezione 1: 277 voti – 69,77%.
Coalizione Cirielli – Sezione 1
PPE Forza Italia Berlusconi – 42 voti – 10,58%
• Petitto Livio – 22
• Nargi Laura – 15
• Panebianco Selenia – 3
• Di Pietro Fabio – 3
Noi Moderati – Cirielli Presidente – 28 voti – 7,05%
• Rozza Pietro Paolo – 28
• Ferrara Federica – 2
• Lamberti Filomena – 0
• Menna Domenico – 0
Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia – 18 voti – 4,53%
• Guarino Michela – 5
• Mazzariello Francesco detto Franco – 1
• Tordiglione Sonia – 0
• Zecchino Ettore – 0
Lega – Cirielli Presidente – 15 voti – 3,78%
• Galasso Maria Sabina – 7
• Morano Sabino – 5
• Caporaso Linda – 2
• Rauseo Franco – 0
Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti – 10 voti – 2,52%
• Spiezia Monica – 4
• Festa Gianluca – 1
• Casale Francesco – 1
• D’Alelio Cristina Maria – 0
Pensionati Consumatori – Cirielli Presidente – 1 voto – 0,25%
• Basile Nicola – 0
• De Luca Giuseppe – 0
• Cirillo Emanuela – 0
• Morinelli Mariassunta – 0
Cirielli Presidente Unione di Centro Democrazia Cristiana – 0 voti
• Candella Antonio – 0
• Mignola Anna – 0
• Guariglia Vincenzo – 0
• Losco Anna – 0
Democrazia Cristiana con Rotondi – Centro per la Libertà – 0 voti
• La Stella Oreste Pietro Nicola – 0
• Saveriano Maria Stella – 0
• Cestone Giuseppe – 0
• Formisano Pamela – 0
Totale liste Cirielli – Sezione 1: 114 voti – 28,72%.
Altri candidati – Sezione 2
Coalizione Granato – Sezione 1
Campania Popolare – Giuliano Granato Presidente – 4 voti – 1,01%
• Arricale Michela – 1
• Iannaccone Maura – 1
• Bonito Arturo – 0
• Vecchione Roberto – 0
Totale Granato – Sezione 1: 5 voti – 1,22%.
Coalizione Arnese – Sezione 1
Forza del Popolo – 1 voto – 0,25%
• Scognamiglio Debora – 1
• Manna Antonietta – 0
• Russo Antonio – 0
• Palladino Franco – 0
Totale Arnese – Sezione 1: 2 voti – 0,49%.
Coalizione Campanile – Sezione 1
Per Nicola Campanile Presidente – 1 voto – 0,25%
• Mele Carlo – 0
• Russo Nicolina detta Lina – 0
• Viscuci Rosaria – 0
• Verna Carlo – 0
Totale Campanile – Sezione 1: 2 voti – 0,49%.
Coalizione Bandecchi – Sezione 1
Dimensione Bandecchi – 0 voti
• Caputo Teresa – 0
• Perrotti Marco – 0
• Ferri Andrea – 0
• Poli Rosita – 0
Totale Bandecchi – Sezione 1: 1 voto – 0,24%.
Dati finali Sezione 1
• Totale candidati presidente: 411
• Totale liste: 397
• Elettori: 994
• Votanti: 423 (42,56%)
• Schede nulle: 5
• Schede bianche: 7
• Schede contestate: 0
Sezione 2 – Risultati Completi
Candidati presidente – Sezione 2
• Fico Roberto – 285 voti – 70,20%
• Cirielli Edmondo – 113 voti – 27,83%
Coalizione Fico – Sezione 2
Totale liste: 280 voti – 70,35%.
Casa Riformista per la Campania – 113 voti – 28,39%
• Alaia Vincenzo – 111
• Di Nardo Stefania – 22
• Diana Carmela – 4
• Di Cecilia Franco – 2
Partito Democratico – 87 voti – 21,86%
• Petracca Maurizio – 61
• Nazzaro Anna – 13
• Gengaro Antonio – 4
• Cervinaro Laura – 0
Mastella Noi di Centro Noi Sud – 48 voti – 12,06%
• Napolitano Annunziata – 45
• Iannace Gino – 20
• Gazzella Guerino – 0
• Grella Angelia – 0
Movimento 5 Stelle 2050 – 21 voti – 5,28%
• Ansalone Anna – 3
• Ciampi Vincenzo – 2
• Orsogna Luca – 0
• Guidi Tiziana – 0
Alleanza Verdi e Sinistra – 5 voti – 1,26%
• Montefusco Roberto – 2
• Tuccia Luigi – 2
• Di Nenna Martina – 1
• Volpe Giuseppina – 1
A Testa Alta – 5 voti – 1,26%
• Fortini Lucia – 3
• Rosato Giuseppe – 3
• Cerrato Antonio detto Antonello – 0
• Di Gaeta Maria Ilaria – 0
Avanti Campania – 1 voto – 0,25%
• Salvatore Elena – 0
• Graziosi Marcello – 0
• Gesualdo Antonio – 0
• Pellecchia Rita – 0
Coalizione Cirielli – Sezione 2
Totale liste: 110 voti – 27,64%.
PPE – Forza Italia Berlusconi – 41 voti – 10,30%
• Petitto Livio – 25
• Nargi Laura – 16
• Panebianco Selenia – 2
• Di Pietro Fabio – 1
Noi Moderati – Cirielli Presidente – 20 voti – 5,03%
• Rozza Pietro Paolo – 15
• Lamberti Filomena – 2
• Ferrara Federica – 0
• Menna Domenico – 0
Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti – 19 voti – 4,77%
• Spezia Monica – 14
• Festa Gianluca – 1
• Casale Francesco – 0
• D’Alelio Cristina Maria – 0
Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia – 15 voti – 3,77%
• Guarino Michela – 2
• Mazzariello Francesco – 1
• Zecchino Ettore – 1
• Tordiglione Sonia – 0
Lega – Cirielli Presidente – 14 voti – 3,52%
• Galasso Maria Sabina – 10
• Rauseo Franco – 2
• Caporaso Linda – 0
• Morano Sabino – 0
Pensionati Consumatori – Cirielli Presidente – 1 voto – 0,25%
• Basile Nicola – 0
• De Luca Giuseppe – 0
• Cirillo Emanuela – 0
• Morinelli Mariassunta – 0
UDC – Democrazia Cristiana – Cirielli Presidente – 0 voti
• Candella Antonio – 0
• Mignola Anna – 0
• Guariglia Vincenzo – 0
• Losco Anna – 0
Democrazia Cristiana con Rotondi – Centro per la Libertà – 0 voti
• La Stella Oreste Pietro Nicola – 0
• Saveriano Maria Stella – 0
• Cestone Giuseppe – 0
• Formisano Pamela – 0
Altri candidati – Sezione 2
Granato Giuliano detto Giuliano – 4 voti – 0,99%
Campania Popolare – 4 voti – 1,01%
• Arricale Michela – 0
• Bonito Arturo – 0
• Iannaccone Maura – 0
• Vecchione Roberto – 0
Bandecchi Stefano – 3 voti – 0,74%
Dimensione Bandecchi – 3 voti – 0,75%
• Perrotti Marco – 2
• Caputo Teresa – 0
• Ferri Andrea – 0
• Poli Rosita – 0
Campanile Nicola – 1 voto – 0,25%
Per Nicola Campanile Presidente – 1 voto – 0,25%
• Mele Carlo – 0
• Russo Nicolina detta Lina – 0
• Viscucci Rosaria – 0
• Verna Carlo – 0
Arnese Carlo – 0 voti – 0,00%
Forza del Popolo – 0 voti
• Manna Antonietta – 0
• Scognamiglio Debora – 0
• Russo Antonio – 0
• Palladino Franco – 0