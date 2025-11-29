ELEZIONI REGIONALI 2025 – QUADRELLE I RISULTATI UFFICIALI

Tutti i risultati ufficiali delle 2 sezioni scrutinate

Si sono svolte domenica 23 e lunedì 24 novembre le elezioni regionali 2025. Nel Comune di Quadrelle sono state scrutinate entrambe le sezioni. L’affluenza definitiva si è attestata al 48,79%, con 844 votanti su 1.730 elettori.

L’esito del voto registra una netta affermazione del candidato Roberto Fico, sostenuto dal centrosinistra, che totalizza 561 voti, pari al 68,67% dei consensi complessivi. Seguono Edmondo Cirielli con 238 voti (29,13%), Giuliano Granato con 9 voti (1,10%) e, più distanziati, Stefano Bandecchi con 4 voti (0,49%), Nicola Campanile con 3 voti (0,37%) e Carlo Arnese con 2 voti (0,24%).

Sul fronte delle preferenze emergono alcuni nomi in maniera particolarmente significativa. Il più votato a Quadrelle è Vincenzo Alaia, che nelle due sezioni raccoglie complessivamente 219 preferenze. A seguire si colloca Maurizio Petracca con 115 preferenze, mentre Annunziata Napolitano si ferma a 73 voti personali. Nel campo del centrodestra spiccano inoltre Livio Petitto con 47 preferenze, Rozza Pietro Paolo con 43 e Galasso Maria Sabina con 17 voti. Questi dati confermano il forte radicamento del candidato Fico e delle liste che lo sostengono, ma al tempo stesso fotografano il peso specifico dei principali riferimenti politici locali all’interno delle diverse coalizioni.

Candidati presidente – Totale Comune

• Fico Roberto – 561 voti – 68,67%

• Cirielli Edmondo – 238 voti – 29,13%

• Granato Giuliano detto Giuliano – 224 voti – 28,18%

• Bandecchi Stefano – 4 voti – 0,49%

• Campanile Nicola – 3 voti – 0,37%

• Arnese Carlo – 2 voti – 0,24%

Totale candidati presidente: 817 voti.

Liste – Totale Comune

Totale liste: 795 voti.

Sezione 1 – Risultati Completi

Presidente – Sezione 1

• Fico Roberto – 276 voti – 67,15%

• Cirielli Edmondo – 125 voti – 30,41%

• Granato Giuliano – 5 voti – 1,22%

• Arnese Carlo – 2 voti – 0,49%

• Campanile Nicola – 2 voti – 0,49%

• Bandecchi Stefano – 1 voto – 0,24%

Totale presidenza Sezione 1: 411 voti.

Liste e preferenze – Sezione 1

Coalizione Fico

Casa Riformista per la Campania – 113 voti – 28,46%

• Alaia Vincenzo – 108

• Di Nardo Stefania – 9

• Diana Carmela – 1

• Di Cecilia Franco – 0

Partito Democratico – 72 voti – 18,14%

• Petracca Maurizio – 54

• Nazzaro Anna – 4

• Cervinaro Laura – 1

• Gengaro Antonio – 0

Mastella Noi di Centro Noi Sud – 34 voti – 8,56%

• Napolitano Annunziata – 28

• Iannace Gino – 17

• Gazzella Guerino – 0

• Grella Angelia – 0

Movimento 5 Stelle 2050 – 33 voti – 8,31%

• Guidi Tiziana – 7

• Ciampi Vincenzo – 6

• Ansalone Anna – 0

• Orsogna Luca – 0

Alleanza Verdi e Sinistra – 12 voti – 3,02%

• Montefusco Roberto – 3

• Volpe Giuseppina – 3

• Di Nenna Martina – 0

• Tuccia Luigi – 0

A Testa Alta – 8 voti – 2,02%

• Rosato Giuseppe – 4

• Di Gaeta Maria Ilaria – 3

• Fortini Lucia – 2

• Cerrato Antonio detto Antonello – 0

Avanti Campania – 5 voti – 1,26%

• Salvatore Elena – 0

• Graziosi Marcello – 0

• Gesualdo Antonio – 0

• Pellecchia Rita – 0

Totale liste Fico – Sezione 1: 277 voti – 69,77%.

Coalizione Cirielli – Sezione 1

PPE Forza Italia Berlusconi – 42 voti – 10,58%

• Petitto Livio – 22

• Nargi Laura – 15

• Panebianco Selenia – 3

• Di Pietro Fabio – 3

Noi Moderati – Cirielli Presidente – 28 voti – 7,05%

• Rozza Pietro Paolo – 28

• Ferrara Federica – 2

• Lamberti Filomena – 0

• Menna Domenico – 0

Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia – 18 voti – 4,53%

• Guarino Michela – 5

• Mazzariello Francesco detto Franco – 1

• Tordiglione Sonia – 0

• Zecchino Ettore – 0

Lega – Cirielli Presidente – 15 voti – 3,78%

• Galasso Maria Sabina – 7

• Morano Sabino – 5

• Caporaso Linda – 2

• Rauseo Franco – 0

Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti – 10 voti – 2,52%

• Spiezia Monica – 4

• Festa Gianluca – 1

• Casale Francesco – 1

• D’Alelio Cristina Maria – 0

Pensionati Consumatori – Cirielli Presidente – 1 voto – 0,25%

• Basile Nicola – 0

• De Luca Giuseppe – 0

• Cirillo Emanuela – 0

• Morinelli Mariassunta – 0

Cirielli Presidente Unione di Centro Democrazia Cristiana – 0 voti

• Candella Antonio – 0

• Mignola Anna – 0

• Guariglia Vincenzo – 0

• Losco Anna – 0

Democrazia Cristiana con Rotondi – Centro per la Libertà – 0 voti

• La Stella Oreste Pietro Nicola – 0

• Saveriano Maria Stella – 0

• Cestone Giuseppe – 0

• Formisano Pamela – 0

Totale liste Cirielli – Sezione 1: 114 voti – 28,72%.

Altri candidati – Sezione 2

Coalizione Granato – Sezione 1

Campania Popolare – Giuliano Granato Presidente – 4 voti – 1,01%

• Arricale Michela – 1

• Iannaccone Maura – 1

• Bonito Arturo – 0

• Vecchione Roberto – 0

Totale Granato – Sezione 1: 5 voti – 1,22%.

Coalizione Arnese – Sezione 1

Forza del Popolo – 1 voto – 0,25%

• Scognamiglio Debora – 1

• Manna Antonietta – 0

• Russo Antonio – 0

• Palladino Franco – 0

Totale Arnese – Sezione 1: 2 voti – 0,49%.

Coalizione Campanile – Sezione 1

Per Nicola Campanile Presidente – 1 voto – 0,25%

• Mele Carlo – 0

• Russo Nicolina detta Lina – 0

• Viscuci Rosaria – 0

• Verna Carlo – 0

Totale Campanile – Sezione 1: 2 voti – 0,49%.

Coalizione Bandecchi – Sezione 1

Dimensione Bandecchi – 0 voti

• Caputo Teresa – 0

• Perrotti Marco – 0

• Ferri Andrea – 0

• Poli Rosita – 0

Totale Bandecchi – Sezione 1: 1 voto – 0,24%.

Dati finali Sezione 1

• Totale candidati presidente: 411

• Totale liste: 397

• Elettori: 994

• Votanti: 423 (42,56%)

• Schede nulle: 5

• Schede bianche: 7

• Schede contestate: 0

Sezione 2 – Risultati Completi

Candidati presidente – Sezione 2

• Fico Roberto – 285 voti – 70,20%

• Cirielli Edmondo – 113 voti – 27,83%

Coalizione Fico – Sezione 2

Totale liste: 280 voti – 70,35%.

Casa Riformista per la Campania – 113 voti – 28,39%

• Alaia Vincenzo – 111

• Di Nardo Stefania – 22

• Diana Carmela – 4

• Di Cecilia Franco – 2

Partito Democratico – 87 voti – 21,86%

• Petracca Maurizio – 61

• Nazzaro Anna – 13

• Gengaro Antonio – 4

• Cervinaro Laura – 0

Mastella Noi di Centro Noi Sud – 48 voti – 12,06%

• Napolitano Annunziata – 45

• Iannace Gino – 20

• Gazzella Guerino – 0

• Grella Angelia – 0

Movimento 5 Stelle 2050 – 21 voti – 5,28%

• Ansalone Anna – 3

• Ciampi Vincenzo – 2

• Orsogna Luca – 0

• Guidi Tiziana – 0

Alleanza Verdi e Sinistra – 5 voti – 1,26%

• Montefusco Roberto – 2

• Tuccia Luigi – 2

• Di Nenna Martina – 1

• Volpe Giuseppina – 1

A Testa Alta – 5 voti – 1,26%

• Fortini Lucia – 3

• Rosato Giuseppe – 3

• Cerrato Antonio detto Antonello – 0

• Di Gaeta Maria Ilaria – 0

Avanti Campania – 1 voto – 0,25%

• Salvatore Elena – 0

• Graziosi Marcello – 0

• Gesualdo Antonio – 0

• Pellecchia Rita – 0

Coalizione Cirielli – Sezione 2

Totale liste: 110 voti – 27,64%.

PPE – Forza Italia Berlusconi – 41 voti – 10,30%

• Petitto Livio – 25

• Nargi Laura – 16

• Panebianco Selenia – 2

• Di Pietro Fabio – 1

Noi Moderati – Cirielli Presidente – 20 voti – 5,03%

• Rozza Pietro Paolo – 15

• Lamberti Filomena – 2

• Ferrara Federica – 0

• Menna Domenico – 0

Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti – 19 voti – 4,77%

• Spezia Monica – 14

• Festa Gianluca – 1

• Casale Francesco – 0

• D’Alelio Cristina Maria – 0

Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia – 15 voti – 3,77%

• Guarino Michela – 2

• Mazzariello Francesco – 1

• Zecchino Ettore – 1

• Tordiglione Sonia – 0

Lega – Cirielli Presidente – 14 voti – 3,52%

• Galasso Maria Sabina – 10

• Rauseo Franco – 2

• Caporaso Linda – 0

• Morano Sabino – 0

Pensionati Consumatori – Cirielli Presidente – 1 voto – 0,25%

• Basile Nicola – 0

• De Luca Giuseppe – 0

• Cirillo Emanuela – 0

• Morinelli Mariassunta – 0

UDC – Democrazia Cristiana – Cirielli Presidente – 0 voti

• Candella Antonio – 0

• Mignola Anna – 0

• Guariglia Vincenzo – 0

• Losco Anna – 0

Democrazia Cristiana con Rotondi – Centro per la Libertà – 0 voti

• La Stella Oreste Pietro Nicola – 0

• Saveriano Maria Stella – 0

• Cestone Giuseppe – 0

• Formisano Pamela – 0

Altri candidati – Sezione 2

Granato Giuliano detto Giuliano – 4 voti – 0,99%

Campania Popolare – 4 voti – 1,01%

• Arricale Michela – 0

• Bonito Arturo – 0

• Iannaccone Maura – 0

• Vecchione Roberto – 0

Bandecchi Stefano – 3 voti – 0,74%

Dimensione Bandecchi – 3 voti – 0,75%

• Perrotti Marco – 2

• Caputo Teresa – 0

• Ferri Andrea – 0

• Poli Rosita – 0

Campanile Nicola – 1 voto – 0,25%

Per Nicola Campanile Presidente – 1 voto – 0,25%

• Mele Carlo – 0

• Russo Nicolina detta Lina – 0

• Viscucci Rosaria – 0

• Verna Carlo – 0

Arnese Carlo – 0 voti – 0,00%

Forza del Popolo – 0 voti

• Manna Antonietta – 0

• Scognamiglio Debora – 0

• Russo Antonio – 0

• Palladino Franco – 0