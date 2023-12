Elezioni Provinciali, la consigliera Federica Litto di Mugnano si presenta

“Amici, con immenso orgoglio ho ufficializzato e resa pubblica la mia candidatura in vista delle elezioni del rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino. Sono Consigliera comunale a Mugnano del Cardinale e proprio da qui è maturata l’idea di una possibile candidatura alle Provinciali. Dopo essermi confrontata con il mio capogruppo il dott. Caruso Filomeno e i miei amici-colleghi-consiglieri Felice D’Apolito e Antonietta Napolitano ho deciso di accettare la proposta. Senza il loro supporto non avrei mai azzardato un passo così importante. Il ruolo della politica nella società di oggi è davvero rilevante, per questo ho deciso di mettermi in gioco. Oggi sempre meno giovani e donne si dedicano alla Politica, da sempre arte nobile e pura ed è proprio loro che mi sento di rappresentare. Non possiamo limitarci o aspettare che siano sempre gli altri a fare politica al posto nostro, PER POI LAMENTARCI…. Credo che “la politica o la fai o la subisci’. Non chiediamo cosa fa la società per noi, ma chiediamoci cosa POTREMMO FARE noi per LA SOCIETA’ Nessuna grande aspirazione MA SOLO TANTA VOGLIA DI FARE, SOLO TANTA VOGLIA DI NON AVERE RIMPIANTI. UN GIORNO POTRO’ RACCONTARE AI MIEI FIGLI CHE QUANDO E’ STATO IL TEMPO DI ESSERCI IO C’ERO.

Posso solo dirvi che se mi sarà data la possibilità di rappresentarvi in consiglio provinciale, lo farò con la massima serietà, umiltà e disponibilità che mi contraddistingue.

La buona politica è fatta da gente onesta, buona e passionale.

Un immenso augurio va a tutti gli altri candidati che concorrono con me alla carica di consigliere, a loro dico: non serve litigare, sparlare, insultare, demonizzare l’avversario. Non perdiamo di vista la cosa più importante: il RISPETTO RECIPROCO ED INCONDIZIONATO!

Risolviamo prima i veri problemi dei paesi, della gente e poi possiamo anche dedicarci al tifo per la nostra “squadra” preferita.